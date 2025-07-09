"Не зависит от мужа": матерям увеличат выплаты при рождении ребенка – какая сумма

Законопроект уже подан на рассмотрение Кабмина, и если правительство примет документ, его подадут в парламент.

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Матерям увеличат выплаты при рождении ребенка / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

Матерям хотят платить 50 000 гривень единовременным платежом

Размер ежемесячного платежа еще не согласован окончательно

Минсоцполитики разработало законопроект, в котором предлагается изменить нынешнюю систему выплат при рождении ребенка. Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью "Радио Свобода".

"Мы предлагаем, чтобы на каждого ребенка после рождения и родов мы маме будем платить 50 000 гривень единовременным платежом. Кроме того, с первого до двенадцатого месяца ребенка ежемесячно мы будем выплачивать платеж, который будет существенно выше, чем текущий размер 860 гривень", - сказала Марчак. видео дня

По ее словам, размер ежемесячного платежа еще не согласован окончательно, соответственно она не может пока его анонсировать, но это кратное увеличение.

"То есть не 860 гривень, а несколько тысяч гривен в месяц - по крайней мере для того, чтобы женщина, которая сидит дома, даже если муж работает и является кормильцем в семье, чтобы такая женщина чувствовала, что она имеет свои карманные деньги и не зависит стопроцентно от мужа", - отметила заместитель министра.

Марчак отметила, что законопроект уже подан на рассмотрение Кабмина, и если правительство примет документ, его подадут в парламент.

"По нашим расчетам, мы бы хотели, чтобы этот закон уже вступил в действие с 1 января 2026 года, и мы уже по крайней мере говорим с Министерством финансов о том, чтобы закладывать средства на финансирование этого закона с 1 января 2026 года", - сказала она.

В настоящее время помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривень, из которых 10 320 гривень выплачивается единовременно, а остальная сумма - платежами по 860 грн ежемесячно до исполнения 3 лет ребенку.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство выделит по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Напомним, в 2025 году, как и раньше, государство предоставляет единовременную денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины. Юристы рассказали, кто может получить выплаты.

Кроме того, украинкам пообещали до 150 тысяч грн на развитие и масштабирование собственного бизнеса. В конкурсе могут участвовать зарегистрированные ФЛП во Львове и Львовской области.

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