Можно ли получить деньги по соцвыплатам сразу из нескольких мест: ответ юристов

В Украине граждане имеют право получать несколько видов социальной помощи одновременно. Это не запрещается законодательством, говорят юристы.

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В Украине не запрещается законодательством получать несколько соцвыплат одновременно / Колаж Главред, фото УНИАН

Граждане Украины имеют право получать несколько видов социальной помощи одновременно ‒ это не запрещается законодательством. Об этом говорится в объяснении сотрудников проекта "Юридического советчика для ВПЛ".

Назначение помощи малообеспеченной семье не повлечет отмены выплат на проживание внутренне перемещенным лицам, поскольку:

для назначения выплат малоимущим берутся имущественные критерии (доход семьи, наличие жилья, авто, осуществленные расходы и др.);

размер финпомощи на проживание ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для назначения помощи в частности;

Пособие на проживание ВПЛ предназначено для обеспечения поддержки переселенцев из числа незащищенных слоев населения и стимулирования к трудоустройству ВПЛ трудоспособного возраста. То бишь главная цель таких выплат – поддержка украинцев, которые в связи с войной вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в другие области.

В свою очередь, право на государственную социальную помощь имеют малообеспеченные семьи, которые постоянно проживают в Украине, а также другие малообеспеченные семьи ‒ но строго в тех случаях, которые установлены законом.

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Малообеспеченной, согласно законодательству, считается семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи. То есть цель этой помощи – поддержка лиц, имеющих тяжелое материальное положение.

"То есть для назначения этих двух пособий принимаются во внимание различные критерии: если для помощи на проживание ВПЛ первоочередным является факт внутреннего перемещения лица, которое обращается за этой помощью, то для малообеспеченных – материальное положение", – говорится в объяснении.

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Также чиновники на Правительственном портале сообщили, что украинцы часто путают жилищную субсидию и льготу на услуги ЖКХ, считая, что это разные названия одного и того же вида социальной выплаты.

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