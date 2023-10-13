Можно ли получать сразу и льготы на ЖКХ, и субсидию: чиновники дали ответ

Украинцы часто путают жилищную субсидию и льготу на услуги ЖКХ, считая, что это разные названия одной и той же выплаты. Но это не так, говорят чиновники.

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Как говорят чиновники, нельзя одновременно получать и субсидию, и льготы на ЖКХ/ коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы часто путают жилищную субсидию и льготу на услуги ЖКХ, считая, что это разные названия одного и того же вида социальной выплаты. Однако это не так, разъяснили чиновники на Правительственном портале.

Можно ли одновременно получать льготу и субсидию

По их словам, в частности, субсидия зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства, а при назначении льготы доход может не учитываться. В то же время, одновременно получать льготу и субсидию нельзя – даже если у украинца есть право и на то, и на другое.

"Общим является то, что это помощь, предоставляемая государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Однако жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг – это два разных вида выплат", – сказал он.

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"При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи", – подчеркнули чиновники.

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.

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