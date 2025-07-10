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Налоговая проверяет поступление средств на карты украинцев: кого заставят открыть ФЛП

Алёна Воронина
10 июля 2025, 11:11
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После разъяснений налоговой только за май украинцы, которые получили соответствующие письма, открыли 391 ФЛП.
Налоговая проверяет поступление средств на карты украинцев: кого заставят открыть ФЛП
Налоговая проверяет поступление средств на карточки украинцев/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Налоговая проверяет платежи украинцев
  • В случае подозрения на предпринимательскую деятельность без зарегистрированного ФЛП приходит предупреждение
  • Только за май 2025 года украинцы после получения таких писем открыли 391 ФЛП

Государственная налоговая служба Украины рассылает украинцам письма с просьбой объяснить источник дохода. Такие письма приходят людям, поступление средств на карты которых вызвало подозрение.

После разъяснений только за май 2025 года из тех, кто получил такие письма, ФЛП открыл 391 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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"Благодаря разъяснениям налоговой в мае почти 400 украинцев зарегистрировали ФЛП и тем самым вывели свою деятельность из тени. В общем письма от ГНС получили 3 тысячи налогоплательщиков с просьбой объяснить происхождение средств. Цель сообщений - разъяснительная", - отмечают в ГНС.

В ведомстве отметили, что по результатам отработки только в семи случаях были составлены административные протоколы, которые направлены в суд.

За март-апрель текущего года более 11 тысяч человек получили 256,6 тыс. денежных переводов. Общая сумма этих переводов составляет более 498,2 млн грн. Отмечается, что ГНС получила такую информацию из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.

"Например, один из лиц в апреле получил 111 платежей на сумму более 644,8 тысячи гривен, другой - 1065 платежей на сумму более 375,7 тысячи гривен. Сейчас ГНС готовит еще 700 писем тем плательщикам, где есть вероятность осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации", - добавили в ведомстве.

Большинство плательщиков получили небольшое количество переводов на незначительные суммы, поэтому такую информацию накапливают, чтобы анализировать ее в дальнейшем.

Напомним, с 1 марта 2025 года налоговики получают из Системы учета данных РРО (регистраторов расчетных операций) информацию о:

  • гражданах, которые систематически получают денежные средства на собственные счета за проданные товары,
  • физических лицах-предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, но при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.

Проверка платежей украинцев налоговой - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинцев ждут новые правила относительно продажи товаров на OLX или Rozetka. В конце апреля этого года Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

Также ранее сообщалось, что украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты. Из-за проблем с наполнением государственного бюджета рядовых украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты и с продажи подержанных вещей.

Напомним, в ВР сказали, ждет ли украинцев налог на продажу личных вещей. Обсуждение законопроекта все еще продолжается - проходят консультации, собираются предложения.

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Об источнике: Государственная налоговая служба Украины

Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".

Служба реализует:

  • государственную налоговую политику;
  • государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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