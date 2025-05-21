Украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты - депутат

Налогообложение коснется именно физических лиц, а не структурных источников, говорит Южанина.

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Украинцев могут обязать платить налоги с переводов на карты / коллаж Главред, фото УНИАН и Korupciya

Что сказала Нина Южанина:

Ообсуждаются предложения обложить налогом продажи подержанных вещей

О повышении НДС речь пока не идет

Из-за проблем с наполнением государственного бюджета рядовых украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты и с продажи подержанных вещей. Об этом заявила депутат ВР Нина Южанина в эфире КИЕВ24.

По ее словам, власть может принять решение о повышении налогов, в частности для физических лиц. Она добавляет, что сейчас обсуждаются предложения обложить налогом любые доходы, в том числе с продажи подержанных вещей через соцсети.

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"Должны знать, что, возможно, власть прибегнет к решению о повышении налогов. Я вижу, как готовится такая среда, которая подводит под увеличение налогов: а давайте облагать налогами доходы физических лиц. То есть, перевели друг другу на карточку - плати налог. Продал какую-то подержанную вещь на какой-то цифровой платформе - плати налог", - говорит депутат.

Налогообложение коснется именно физических лиц, а не структурных источников. О повышении НДС пока не говорят, хотя это не исключено. Также она предостерегает, чтобы в попытках закрыть бюджетный дефицит не допустить вытеснения бизнеса из страны.

"Все сводится к тому, что все же представители власти видят деньги больше у физических лиц. Относительно поднятия каких-то общегосударственных налогов на уровне налога, косвенных налогов, НДС пока я не слышала, но все возможно", - подчеркнула Южанина.

Она объясняет, что где-то нужно "брать 400 млрд грн".

"Я не представляю, как сейчас в зале депутаты могут проголосовать за увеличение дефицита даже на военные цели, без разумного источника наполнения бюджета, доходной части на эту сумму. Потому что призывать нас понимать, что идет война..., ну, это уже не детский сад. То есть, мы все это осознаем, но и ответственность власти очень важна", - сказала депутат.

Налоги в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по данным Forbes, Украине советуют повысить налоги с 2026 года. Представители МВФ рекомендовали Украине перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.

Также и сам председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтверждал, что уже в следующем - 2026 году прогнозируется неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, что может привести к пересмотру налоговой базы.

Кроме этого, Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

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Кто такая Нина Южанина? Нина Петровна Южанина (род. 11 января 1965, пгт Згуровка) - украинский политик, народный депутат Украины 8-го созыва, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Заслуженный экономист Украины, пишет Википедия.

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