Украинцы могут получить скидку в 75% на коммуналку: как легко оформить

На фоне роста цен и нестабильной экономической ситуации, тема скидок на оплату коммунальных услуг не теряет своей актуальности.

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Как работает система льгот на коммунальные услуги в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Государство предоставляет скидки на коммунальные услуги (25%, 50%, 75%, 100%) определенным категориям населения

Оформить льготу можно лично, по почте или онлайн, предоставив необходимые документы

Многие украинцы рассчитывают на помощь государства, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, связанную с оплатой жилья, газа, электроэнергии, воды и других услуг, пишет Главред со ссылкой на издание "24 Канал".

Государство обеспечивает поддержку определенным категориям населения, предоставляя скидки в размере 25%, 50%, 75% или даже 100% в зависимости от статуса лица. Наибольшее право на такие льготы имеют те, кто защищал страну, а также социально уязвимые группы населения.

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В частности, на уменьшение расходов на коммуналку могут рассчитывать:

военнослужащие и участники боевых действий - скидка до 75%;

лица с инвалидностью, полученной вследствие войны - полное освобождение от оплаты;

участники войны - 50% скидки;

родственники погибших - также 50%;

пенсионеры, работавшие в селах в сферах образования, культуры, здравоохранения - 100%;

многодетные семьи, детские дома семейного типа, опекуны - скидка 50%;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью - 50%;

жертвы политических репрессий или нацистских преследований - 50%;

граждане, которые имеют статус "ребенок войны" - скидка 25%.

Оформить льготу можно несколькими способами:

обратившись лично в органы социальной защиты или Пенсионного фонда;

отправив документы по почте;

воспользовавшись цифровыми сервисами.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Для этого нужны паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, и налоговый номер.

Льгота предоставляется сроком на год - от месяца, в котором возникло право на нее. Ежегодно право на скидку проверяется автоматически.

Если доход на одного члена семьи не превышает установленный порог - 4 240 гривен в месяц, льгота остается в действии. Если же совокупный доход семьи выше, это может повлиять на объем помощи.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, газовые компании обнародовали цены на последний месяц весны. Украинцам объяснили, кто заплатит больше в мае.

Также отмечалось, что украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий. ПФУ проводит ежегодный пересмотр права на получение субсидий на следующий период - такая процедура происходит после завершения отопительного сезона.

В то же время в Минэнерго успокоили граждан, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги.

Больше экономических новостей:

Что такое субсидия? Субсидия - выплаты, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств

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