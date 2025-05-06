Украинцы могут получить скидку в 75% на коммуналку: как легко оформить

Ключевое:
- Государство предоставляет скидки на коммунальные услуги (25%, 50%, 75%, 100%) определенным категориям населения
- Оформить льготу можно лично, по почте или онлайн, предоставив необходимые документы
Многие украинцы рассчитывают на помощь государства, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, связанную с оплатой жилья, газа, электроэнергии, воды и других услуг, пишет Главред со ссылкой на издание "24 Канал".
Государство обеспечивает поддержку определенным категориям населения, предоставляя скидки в размере 25%, 50%, 75% или даже 100% в зависимости от статуса лица. Наибольшее право на такие льготы имеют те, кто защищал страну, а также социально уязвимые группы населения.
В частности, на уменьшение расходов на коммуналку могут рассчитывать:
- военнослужащие и участники боевых действий - скидка до 75%;
- лица с инвалидностью, полученной вследствие войны - полное освобождение от оплаты;
- участники войны - 50% скидки;
- родственники погибших - также 50%;
- пенсионеры, работавшие в селах в сферах образования, культуры, здравоохранения - 100%;
- многодетные семьи, детские дома семейного типа, опекуны - скидка 50%;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью - 50%;
- жертвы политических репрессий или нацистских преследований - 50%;
- граждане, которые имеют статус "ребенок войны" - скидка 25%.
Оформить льготу можно несколькими способами:
- обратившись лично в органы социальной защиты или Пенсионного фонда;
- отправив документы по почте;
- воспользовавшись цифровыми сервисами.
Для этого нужны паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, и налоговый номер.
Льгота предоставляется сроком на год - от месяца, в котором возникло право на нее. Ежегодно право на скидку проверяется автоматически.
Если доход на одного члена семьи не превышает установленный порог - 4 240 гривен в месяц, льгота остается в действии. Если же совокупный доход семьи выше, это может повлиять на объем помощи.
Коммунальные услуги в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, газовые компании обнародовали цены на последний месяц весны. Украинцам объяснили, кто заплатит больше в мае.
Также отмечалось, что украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий. ПФУ проводит ежегодный пересмотр права на получение субсидий на следующий период - такая процедура происходит после завершения отопительного сезона.
В то же время в Минэнерго успокоили граждан, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги.
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Что такое субсидия?
Субсидия - выплаты, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств
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