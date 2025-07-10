Цены упали почти на 50%: в Украине снизилась стоимость ключевого продукта

Основное:
- В Украине подешевели все сорта лука
- Репчатый лук снизился в цене почти на 50%
Цены на продукты в Украине колеблются чуть ли не ежедневно. Не исключением является и базовый овощ - лук. Цены на него переписали в украинских супермаркетах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.
Белый лук, по состоянию на 10 июля, стоит в среднем 50,95 гривен за килограмм, хотя месяц назад его стоимость была почти вдвое выше - 89,82 гривны. Подобная ситуация и с репчатым луком, который упал в цене с 37,78 гривен в июне до 19,90 гривен в июле.
Молодой репчатый лук под фактором сезонности подешевел почти на 12 гривен. В прошлом месяце украинцы платили за него 25,18 гривен, а сегодня лук этого вида можно приобрести по 13,44 гривен.
В супермаркетах изменили цены и на синий лук. В июне его продавали в среднем по 58,16 гривен за килограмм, тогда как сегодня стоимость овоща составляет 36,90 гривен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на сезонные овощи и фрукты в Украине начали снижаться. Не исключением стали и базовые продукты для легкого летнего салата: огурец, помидор и болгарский перец.
Ранее сообщалось, что в мае 2025 года рост цен на сырые продукты ускорился до 26,4% в годовом измерении, и эта тенденция сохранилась и в этом году в июне.
Накануне стало известно, что закупочные цены на вишню в Украине сейчас колеблются в пределах 60-85 грн/кг, а черная смородина оказалась еще дороже - 70-90 грн/кг.
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Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
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