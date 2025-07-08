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Цены на ключевые продукты взлетели до небес - какая причина аномального подорожания

Руслана Заклинская
8 июля 2025, 22:13
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В мае инфляция достигла пика - 15,9%, однако в июне началось снижение.
Цены на ключевые продукты взлетели до небес - какая причина аномального подорожания
Инфляция в Украине падает, но цены на продукты растут / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какова ситуация с инфляцией в Украине
  • Какие причины высоких цен на продукты питания
  • Что может остановить рост цен в будущем

Инфляция в Украине постепенно снижается, однако цены на продукты питания продолжают расти. Существенное влияние на общую динамику продовольственных цен имеют такие категории, как молоко, мясо и яйца. Об этом говорится в июльском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Аналитики отмечают, что инфляция в мае достигла пика - 15,9% в годовом выражении, после чего в июне начала снижаться. Впрочем, это снижение скорее связано с высоким уровнем цен в прошлом году, а не реальным удешевлением товаров.

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В то же время, из-за сохранения высоких темпов роста цен именно на продукты питания, общее снижение инфляции отстает от прогнозов НБУ, которые были сделаны в апреле. В мае рост цен на сырые продукты ускорился до 26,4% в годовом измерении, и эта тенденция сохранилась и в июне. Основная причина - подорожание продукции животноводства: молока, мяса и яиц. Это объясняется тремя ключевыми факторами:

  • повышением себестоимости производства;
  • сокращением поголовья животных;
  • усилением экспорта.
Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Овощи, фрукты и обработанные продукты тоже дорожают

Кроме того, в мае и июне значительно выросли цены на отдельные виды овощей, яблоки, косточковые фрукты и ягоды. Этот тренд в основном связан с неблагоприятными погодными условиями, которые негативно повлияли на предложение этих продуктов на рынке. Также продолжается подорожание обработанных пищевых продуктов.

Что может повлиять на снижение цен

Ранее эксперты НБУ прогнозировали замедление темпов роста цен благодаря нескольким положительным факторам:

  • поступлению новых урожаев, что увеличит предложение;
  • улучшению ситуации в энергетическом секторе по сравнению с прошлым годом;
  • снижению мировых цен на нефть, что будет влиять на стоимость логистики и производства;
  • ослаблению внешнего ценового давления;
  • продолжению действия монетарных мер НБУ, направленных на сдерживание инфляции.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине за последнюю неделю начали стремительно снижаться. Больше всего подешевели овощи "борщевого набора".

Цены на ягоды для заморозки в этом году рекордно выросли. Закупочная стоимость вишни составляет 60-85 грн/кг, черной смородины - 70-90 грн/кг, а малины - до 95 грн/кг. Причина - потери урожая из-за весенних заморозков в Украине, Европе и Турции.

Кроме этого, цены на сезонные овощи и фрукты в Украине начали снижаться. В частности, огурцы подешевели с 57,15 грн до 39,99 грн за килограмм, помидоры - с 97,58 грн до 92,83 грн, а болгарский перец - с 190,99 грн до 158,80 грн за килограмм.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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