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Пенсионеры в Украине могут столкнуться с задержками выплат: эксперт объяснил почему

Анна Косик
10 июля 2025, 15:04
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Масштабные изменения в системе могут спровоцировать задержки для части граждан.
Пенсионеры в Украине могут столкнуться с задержками выплат: эксперт объяснил почему
Почему некоторые выплаты могут прийти позже / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что сказал Коробкин:

  • В ПФУ продолжается масштабная техническая работа
  • Некоторым получателям помощи могут задержать выплаты

С 1 июля Пенсионный фонд Украины перенял от органов соцзащиты функцию по назначению социальных пособий. Это может повлиять на сроки поступления ряда выплат, в частности пенсионерам.

Как сообщил "На пенсии" пенсионный эксперт Сергей Коробкин, сейчас происходит масштабная работа по передаче всех личных дел из управлений соцзащиты в Пенсионный фонд и в электронном, и в бумажном формате. Это достаточно объемная техническая работа.

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К тому же, до 1 сентября 2025 года ПФУ должен доработать веб-портал электронных услуг и мобильное приложение, благодаря чему сможет оформлять не только пенсии, но и указанные соцвыплаты.

Этот этап может сопровождаться трудностями, такими как задержки с оформлением или переоформлением денежных выплат.

"Похожая ситуация была, когда в 2022 году Пенсионному фонду передали функции по назначению субсидий", - пояснил эксперт.

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Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика: Главред

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что в Украине планируют реформировать пенсионную систему, чтобы устранить действующие искажения, когда граждане с одинаковым объемом трудовых прав, но разными годами выхода на пенсию, получают разные суммы выплат.

Напомним, Правительство Украины в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы закладывает постепенный рост минимальной пенсии. Уже с 1 января 2026 года ее повысят до 2564 грн в месяц.

Накануне стало известно, что на размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов. Однако значительную роль играет все же официальная заработная плата и страховой стаж.

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О персоне: Сергей Коробкин

Сергей Коробкин - известный украинский эксперт по пенсионному обеспечению и бывший сотрудник Пенсионного фонда Украины. Он является одним из ведущих специалистов, который предоставляет разъяснения и аналитические комментарии относительно сложностей пенсионной системы Украины.

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