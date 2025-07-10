Пенсионеры в Украине могут столкнуться с задержками выплат: эксперт объяснил почему

Что сказал Коробкин:
- В ПФУ продолжается масштабная техническая работа
- Некоторым получателям помощи могут задержать выплаты
С 1 июля Пенсионный фонд Украины перенял от органов соцзащиты функцию по назначению социальных пособий. Это может повлиять на сроки поступления ряда выплат, в частности пенсионерам.
Как сообщил "На пенсии" пенсионный эксперт Сергей Коробкин, сейчас происходит масштабная работа по передаче всех личных дел из управлений соцзащиты в Пенсионный фонд и в электронном, и в бумажном формате. Это достаточно объемная техническая работа.
К тому же, до 1 сентября 2025 года ПФУ должен доработать веб-портал электронных услуг и мобильное приложение, благодаря чему сможет оформлять не только пенсии, но и указанные соцвыплаты.
Этот этап может сопровождаться трудностями, такими как задержки с оформлением или переоформлением денежных выплат.
"Похожая ситуация была, когда в 2022 году Пенсионному фонду передали функции по назначению субсидий", - пояснил эксперт.
Выплата пенсий в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что в Украине планируют реформировать пенсионную систему, чтобы устранить действующие искажения, когда граждане с одинаковым объемом трудовых прав, но разными годами выхода на пенсию, получают разные суммы выплат.
Напомним, Правительство Украины в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы закладывает постепенный рост минимальной пенсии. Уже с 1 января 2026 года ее повысят до 2564 грн в месяц.
Накануне стало известно, что на размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов. Однако значительную роль играет все же официальная заработная плата и страховой стаж.
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О персоне: Сергей Коробкин
Сергей Коробкин - известный украинский эксперт по пенсионному обеспечению и бывший сотрудник Пенсионного фонда Украины. Он является одним из ведущих специалистов, который предоставляет разъяснения и аналитические комментарии относительно сложностей пенсионной системы Украины.
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