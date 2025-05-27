Цены впечатляют: в столице Украины заметно подскочила стоимость квартир

Известно, где самые низкие и самые высокие цены на квартиры в Киеве.

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Цены на квартиры в Киеве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

В Киеве стоимость квадратного метра выросла на 3,61%

Самые низкие цены на квартиры зафиксированы в Деснянском районе

В Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них выросла на 3,61%, или почти 2 000 грн. Об этом сообщает M2bomber.

Согласно данным, за месяц стоимость квадратных метров также выросла, но менее заметно. Подорожание составило 1,13%, или 600 грн.

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По данным аналитиков, чаще всего в столичных новостройках выставляют стоимость "квадрата" на уровне 22 400 грн. В целом по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от средних 40 050 до 110 850 грн.

Стоит заметить, что самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе - в среднем 40 050 грн за квадратный метр. А также в Дарницком - 40 150 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр там стоит в среднем 110 850 грн.

Цены на квартиры в Украине - что известно

Как сообщал Главред, украинцы до 1 июля получат платежки с уведомлением о том, что они должны заплатить налог на недвижимость. Платить нужно будет владельцам относительно больших квартир и домов, ведь налог начисляется за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья.

С начала года в Украине подорожала аренда жилья. С начала года цены выросли уже на 3,1%. В частности, западные области остаются самыми дорогими регионами для съема.

В то же время, в Кировоградской области стоимость аренды жилья упала на 26%, а в Херсонской области сумма снизилась на 22%.

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