Мягкий климат и приятная цена: украинцы скупают квартиры в одной из стран

Турция является привлекательной страной для многих иностранцев.

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Плюсы покупки недвижимости в Турции / коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

Плюсы покупки недвижимости в Турции

Минимальная стоимость недвижимости в Турции для получения ВНЖ

Украинцы купили более 1600 объектов недвижимости в Турции. Таким образом, Украина оказалась третьей в списке среди всех иностранных покупателей, уступая только России и Ирану. Об этом говорят данные Института статистики Турции (TUIK).

Отмечается, что Турция является привлекательной страной для многих иностранцев: из-за своего удобного расположения, находясь между Европой и Азией; из-за теплого климата; из-за развитого рынка недвижимости (широкого выбора объектов, включая виллы, квартиры и так далее); и шанса получить вид на жительство благодаря покупке недвижимости.

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Россия же находится на первом месте уже несколько лет подряд, хотя в 2024 году активность граждан страны-оккупанта упала, по сравнению с предыдущим годом. Было приобретено 4867 объектов, тогда как, к примеру, в 2022 году - 16,3 тысячи объектов недвижимости.

Минимальная стоимость недвижимости в Турции, которая необходима для получения вида на жительство, была поднята в 2023 году - с 50 тысяч долларов (в небольших городах) и 75 тысяч долларов (в мегаполисах) до 200 тысяч долларов.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

Накануне сообщалось, что в Польше рассмотрят идею лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициатива исходит от мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Ранее стало известно, что в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.

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