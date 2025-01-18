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Европа боится возвращения беженцев в Украину: какие угрозы для стран

Юлия Закрепа
18 января 2025, 20:59обновлено 18 января, 21:33
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Часть экономического успеха во многих странах связана с украинцами.
Европа боится возвращения беженцев в Украину: какие угрозы для стран
Возвращение беженцев в Украину навредит странам Европы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из материала:

  • Потеря украинцев может вызвать дефицит рабочей силы
  • Экономический рост в странах Европы в 2024 году составил 2,2%

Украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

По оценкам Raiffeisen Bank International, экономический рост в странах Центральной и Восточной Европы в прошлом 2024 году составил 2,2%, что выше прогнозируемого банком в еврозоне показателя в 0,8%, сообщает издание Reuters.

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Украинцы, которые получили законные права на проживание и работу в Европе, способствовали этой динамике, благодаря быстрому расширению производства и экспорта в регионе.

По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек, которые сбежали от войны в Украине в ЕС до декабря 2023 года, 22% находились в Польше и примерно 9% в Чехии.

"Часть экономического успеха во многих странах связана с украинцами, которые переехали туда в течение последних двух лет", - утверждает глава направления Австрии и Центральной и Восточной Европы в компании J. Safra Sarasin Кристиан Петтер.

Потеря этих работников может вызвать дефицит рабочей силы, что непосредственно повлияет на рынки труда и инфляционные процессы.

Переселенцы из Украины в Европе - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский издал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.

Фицо начал угрожать украинским беженцам в Словакии. Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и существенно сократить помощь украинским беженцам. Таким образом словацкая сторона намерена ответить на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Киев предлагает ЕС прекратить поддержку беженцев, чтобы вернуть их домой. Журналисты сообщили, что Киев предлагает странам Евросоюза прекратить поддержку беженцев, а также ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста, чтобы стимулировать их вернуться на родину.

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