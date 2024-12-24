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Киев предлагает ЕС прекратить поддержку беженцев, чтобы вернуть их домой - El Pais

Анна Ярославская
24 декабря 2024, 11:07
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По данным ООН, за границей находятся около 6,7 миллиона украинцев, а с учетом экономических мигрантов - до 10 миллионов.
Беженцы
Киев хочет, чтобы беженцы вернулись домой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • До 10 миллионов украинцев находятся за границей
  • Киев ищет рычаги давления, чтобы вернуть беженцев в Украину

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 годы миллионы украинских граждан были вынуждены бежать из страны. От шести до десяти миллионов человек сейчас живут за границей, и правительство хочет, чтобы они вернулись. Как это сделать, никто не знает, ведь механизмов для такого возвращения до сих пор нет.

Издание El Pais пишет, что Киев предлагает странам Евросоюза прекратить поддержку беженцев, а также ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста, чтобы стимулировать их вернуться на родину.

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По оценкам агентства ООН по делам беженцев, из тех, кто бежал в первые месяцы войны, почти 6,7 миллиона украинцев продолжают жить за границей. Экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда считает, что в других странах находятся до пяти миллионов украинцев. Правительство также указывает, что существует от трех до четырех миллионов экономических эмигрантов, которые уже проживали за границей до вторжения РФ.

Исследователи указывают, что многие не готовы возвращаться в Украину из-за недостатка безопасности в стране, высоких расходов на жилье и отсутствия качественной медицины. Власти признают: с каждым годом за границей шансы на возвращение граждан уменьшаются.

"Киев изучает всевозможные решения. Он выступает за то, чтобы государства-члены ЕС сократили помощь беженцам в качестве меры давления, а также за то, чтобы мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам", - пишет издание.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство не будет давить на граждан, которые выехали за границу после начала полномасштабной войны, для их возвращения. В то же время, по его словам, Украина не может давить и побуждать людей к возвращению.

"Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за рубежом, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину", - сказал президент.

Как сообщал Главред, в Польше, по данным украинского МИД, проживают около 300 тысяч украинцев призывного возраста, а в целом за рубежом находится почти миллион военнообязанных. В связи с этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить социальные выплаты для этой категории граждан, подчеркивая, что такие выплаты вредят обороноспособности и экономической стабильности Украины.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к украинским беженцам, находящимся в Германии, и призвал их активнее искать работу. Шольц подчеркнул, что многие украинцы продолжают получать помощь от государства, хотя должны работать.

Другие новости:

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
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