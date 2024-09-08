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Беженцев на работу: Шольц обратился к украинцам с призывом трудоустроиться

Анна Косик
8 сентября 2024, 02:02
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По мнению канцлера в Германии есть немало украинцев, которые живут за счет выплат, хотя могут зарабатывать.
Беженцы, Шольц
Трудоустройство еще тысяч украинцев стало бы позитивом для Германии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Olaf Scholz

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время диалога с жителями Тельтова обратился к украинским беженцам, которые временно поселились в его стране. Как сообщает Tagesschau, Шольц призвал их найти работу.

Он отметил, что сейчас многие украинцы продолжают получать поддержку от Германии, хотя должны работать. При этом немецкий канцлер подчеркнул, что уже более 200 тысяч украинцев имеют работу благодаря правительственной программе Jobturbo.

"Но было бы еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была выполнена", - добавил он.

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Шольц также возложил ответственность на федеральные земли и работодателей.

Что такое Tagesschau?

Tagesschau - немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная редакцией ARD-aktuell от имени немецкой общественной телевизионной сети ARD, пишет Википедия.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Недавно стало известно, что президент Владимир Зеленский обращался к странам Евросоюза с тайной просьбой - помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста домой.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею о введении специальных выплат украинским беженцам для их возвращения в Украину.

Накануне немецкое правительство отвергло предложение лидера баварской оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Бундестаге Александера Добриндта, который призвал депортировать украинских беженцев, если у них нет работы.

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