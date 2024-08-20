Bloomberg: Зеленский обратился к странам ЕС с тайной просьбой

Когда именно проходили такие разговоры с европейскими политиками - агентство не уточняет.

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Мобилизация в Украине - последние новости / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский обращался к странам Евросоюза с тайной просьбой - помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста домой. Об этом пишет Bloomberg.

Среди озвученных причин - восстановление Украины из-за российских обстрелов и ракетных ударов.

Издание не приводит никаких деталей этих разговоров во время "двусторонних встреч", также не уточняет, когда именно они происходили.

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Впрочем, указывается, что "политики от Польши и Венгрии ему отказали". Страны Запада сами заинтересованы в украинских беженцах на фоне нехватки рабочей силы.

Мобилизация в Украине - удел беженцев и уклонистов

Президент Владимир Зеленский и ранее высказывал мнение о возвращении домой украинских беженцев, выехавших за границу. Главный аргумент - эта категория граждан должна восстанавливать страну, в том числе путем уплаты налогов.

ОП даже выдвигал идею, чтобы, к примеру, Германия перечисляла помощь беженцам через Украину.

Стоит заметить, что с 2024 года в странах Европы начался процесс значительного сокращения помощи беженцам.

Однако главным вопросом оставалась судьба военнообязанных мужчин, которые покинули Украину с начала полномасштабного вторжения. В апреле 2024 года МИД Украины даже приостановил оформление документов гражданам, которые не обновили ВУД за рубежом.

Уже ряд стран Европы резко ответил на просьбу Киева вернуть в Украину "уклонистов".

Закон о мобилизации - основные положения / фото: Главред

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