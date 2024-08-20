Bloomberg: Зеленский обратился к странам ЕС с тайной просьбой

Президент Владимир Зеленский обращался к странам Евросоюза с тайной просьбой - помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста домой. Об этом пишет Bloomberg.
Среди озвученных причин - восстановление Украины из-за российских обстрелов и ракетных ударов.
Издание не приводит никаких деталей этих разговоров во время "двусторонних встреч", также не уточняет, когда именно они происходили.
Впрочем, указывается, что "политики от Польши и Венгрии ему отказали". Страны Запада сами заинтересованы в украинских беженцах на фоне нехватки рабочей силы.
Мобилизация в Украине - удел беженцев и уклонистов
Президент Владимир Зеленский и ранее высказывал мнение о возвращении домой украинских беженцев, выехавших за границу. Главный аргумент - эта категория граждан должна восстанавливать страну, в том числе путем уплаты налогов.
ОП даже выдвигал идею, чтобы, к примеру, Германия перечисляла помощь беженцам через Украину.
Стоит заметить, что с 2024 года в странах Европы начался процесс значительного сокращения помощи беженцам.
Однако главным вопросом оставалась судьба военнообязанных мужчин, которые покинули Украину с начала полномасштабного вторжения. В апреле 2024 года МИД Украины даже приостановил оформление документов гражданам, которые не обновили ВУД за рубежом.
Уже ряд стран Европы резко ответил на просьбу Киева вернуть в Украину "уклонистов".
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