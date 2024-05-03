Чехия не поддерживает уклонистов: в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину

Чехия не поддерживает украинских мужчин, которые приезжают в страну, чтобы скрыться от мобилизации. Страна готова помогать украинским беженцам, но не тем, кто пытается избежать обязанности служить в армии. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Novinky.
"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга", - отметил Липавский.
В Министерстве внутренних дел Чехии сообщили, что более 94 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 65 лет получили временную защиту из-за войны в Украине. Однако возможности Чехии по принудительному возвращению украинских мужчин на Родину ограничены.
"Чешское государство не имеет для этого правовых оснований. Страна не может лишить кого-то временной защиты только потому, что так решили", - сказала эксперт по международному праву с юридического факультета Карлова университета Вера Гонускова.
Ограничения для мужчин за границей - вопрос их возвращения в Украину
Напомним, 23 апреля МИД Украины заявил о прекращении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом. 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов для украинцев. Мужчины, которые хотят получить паспорт, должны обращаться в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине, поскольку за границу их больше не будут пересылать.
Вскоре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова способствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. Вслед за Польшей министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что его страна также рассмотрит возможность помощи Украине в возвращении мужчин.
Кроме этого, Министерство науки и высшего образования Польши рассмотрит ситуацию с украинскими студентами, которые учатся в стране, в связи с принятием Украиной закона о мобилизации. Министр Дариуш Вечорек отметил, что этот вопрос будет обсудят с МИД Польши и МОН Украины.
Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что мужчинам не обязательно возвращаться в Украину, чтобы стать на воинский учет. Также он сказал, что Украина не обращалась к Польше с просьбой вернуть украинских мужчин призывного возраста на родину.
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