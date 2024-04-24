Мужчинам не будут выдавать паспорта за границей: Кабмин установил новые правила

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые планируют получить паспорт, должны обращаться непосредственно в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине.

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Кабмин запретил выдачу новых паспортов мужчинам за границей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кабмин установил новые правила получения паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Их не будут пересылать для выдачи мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом указано в постановлении №443, которое издал Кабмин 23 апреля.

"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - отметили в постановлении.

Таким образом, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые планируют получить паспорт, должны обращаться непосредственно в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине. Эти требования не касаются мужчин, которые имеют разрешение на пересечение государственной границы.

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Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 23 апреля начало действовать решение МИД Украины, которое ограничивает предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в частности оформление загранпаспортов и их выдачу. Как объясняется, это связано с принятием закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Вскоре в паспортном центре в Варшаве образовались огромные очереди сразу после того, как украинцам призывного возраста временно прекратили предоставлять консульские услуги. Мужчинам отказывали в выдаче даже готовых документов, ссылаясь на то, что "не работает система".

Как сообщал Главред, в Европейской комиссии "приняли во внимание" решение МИД Украины ограничить предоставление консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом. Директива по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.

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