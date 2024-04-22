Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода

Благодаря принятию закона о мобилизации планировалось упорядочить и упростить работу ТЦК и СП.

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Когда состоится массовая мобилизация в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что новый закон о мобилизации в Украине полностью заработает осенью.

По замыслу авторов закона о мобилизации и законопроекта о наказании за нарушение мобилизации и воинского учета, эти документы должны предоставить реальную картину мобресурса в Украине и ввести более суровые наказания для тех, кто не обновляет свои военно-учетные данные или уклоняется от призыва, передает РБК-Украина.

Также благодаря принятию закона о мобилизации планировалось упорядочить и упростить работу ТЦК и СП. Это для того, чтобы инциденты, когда людей отлавливают на улицах, остались историями.

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Вениславский прокомментировал, когда эти документы дадут результат на практике.

"Летом количественный эффект от нового закона о мобилизации точно еще не будет ощутим. По оценкам, которые звучали в нашем комитете, фактически этот закон может заработать где-то через полгода - на тот момент он уже даст такой эффект. То есть где-то на середину-конец осени мы уже будем иметь полностью работающий закон", - высказал мнение народный избранник.

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

Закон о мобилизации официально опубликован. 17 апреля закон о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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