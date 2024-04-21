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"Больше сил": Мусиенко раскрыл, когда состоится мощное контрнаступление Украины

Юлия Закрепа
21 апреля 2024, 16:53
По мнению военного эксперта, ВСУ продолжат наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
'Больше сил': Мусиенко раскрыл, когда состоится мощное контрнаступление Украины
Когда состоится контрнаступление ВСУ / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, УНИАН

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что в этом году на локальные и тактические наступления у ВСУ должно хватить средств.

Мусиенко отметил, что украинской армии необходимы люди и средства. По его словам, важнейшим фактором является ситуация на поле боя. Но еще есть внутренняя ситуация в РФ, удары по тылам. И дестабилизация у врага имеет большое значение.

"Если нам удастся объединить компонент - отразить атаки врага, продолжать глубокие удары по территории РФ и уменьшать их способности там. Открывать пространство для еще больших атак и дестабилизировать РФ изнутри - тогда это будет создавать и соответствующий фон для перехода в контратаки. Но, для большого контрнаступления нужны силы и концентрация удара", - объясняет Мусиенко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По мнению военного эксперта, ВСУ продолжат наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако, важно объяснить международным партнерам, почему это необходимо. При этом, признает Мусиенко, со временем Россия найдет средства ПВО для прикрытия НПЗ.

"А каким образом они их прикроют? Снимут откуда-то. Тогда полетит по другим объектам. Потому что у России очень много разных объектов, на все не хватает ПВО. И поэтому они вынуждены выбирать", - отметил Мусиенко.

Так, в случае прикрытия НПЗ государство-агрессор откроет другие военные объекты, такие как склады или аэродромы.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Напомним, что РФ может изменить планы на новое наступление в июне. В новом отчете Института изучения войны сообщили, что Украина, вероятно, будет находиться в значительно улучшенном оперативном положении до июня 2024 года.

Глава ГУР Кирилл Буданов назвал ключевые цели оккупантов. Россияне попытаются летом захватить Донбасс. РФ давно претендует на этот важный регион на востоке страны, но не контролирует его. Войска РФ в дальнейшем сосредоточатся на выборах в США в ноябре и на их последствиях.

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