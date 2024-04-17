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РФ может мобилизовать 250-300 тыс. человек: Кузан сказал, когда они появятся на фронте

Руслана Заклинская
17 апреля 2024, 18:26
Даже если России удастся собрать большое количество военных, нужно время для их обучения и обеспечения, отметил Сергей Кузан.
РФ может мобилизовать 250-300 тыс. человек: Кузан сказал, когда они появятся на фронте
Россияне способны мобилизовать примерно 250-300 тысяч человек / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com, uscc.org.ua

Россия может мобилизовать около 250-300 тысяч человек. Чтобы провести мобилизацию и накопить силы стране-агрессору нужно несколько месяцев. Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду.

"В позапрошлом году они призвали ориентировочно 400 тысяч воинов, и это уже было слишком много для их военной инфраструктуры. Надо же не только набрать людей, но и где-то их разместить, кормить и экипировать. Военная инфраструктура буквально трещала и была перегружена, что стало проблемой. Впрочем, за последнее время РФ сделала много работы и теперь, по разным оценкам, может мобилизовать 250-300 тысяч человек", - отметил эксперт.

По его словам, наступление РФ, которое началось прошлой осенью, уже выдыхается. Российские оккупанты "могут похвастаться разве что захватом Авдеевки и нескольких сел, это точно не то, на что они рассчитывали".

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Кузан отметил, что мобилизационные процессы в России продолжаются ежедневно, а после президентских выборов количество мобилизованных может увеличиться. Однако даже если России удастся собрать большое количество военных, нужно время для обучения и обеспечения.

"Если автоматы для пехоты они найдут, то с техникой есть определенные проблемы. Например, сейчас на территории Украины расположена 470-тысячная группировка российских войск, и она полностью не обеспечена. Есть разные подразделения: одни обеспечены на 50%, другие - только на 30%. Если подразделение обеспечено на 50%, это у них уже считается очень хорошим показателем", - пояснил он.

Также эксперт добавил, что России понадобится как минимум 2 месяца, чтобы обучить 300 тысяч мобилизованных оккупантов. Иначе РФ "снова придется отправлять на фронт необученных 200 тысяч человек, которых украинская армия уже видела осенью 2022 года", подчеркнул Кузан.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Мобилизация в РФ - план по призыву 300 тысяч человек

Напомним, президент Украины заявил, что Россия готовится к дополнительной мобилизации 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч новобранцев в этом году.

Также президент отметил, что мобилизовать 300 тысяч оккупантов РФ сможет за месяц, но не исключено, что цифра может вырасти. Он также сказал, что уровень подготовки российских военных не всегда соответствует требованиям, а дисциплина в их армии может замедлить процесс мобилизации.

Как ранее сообщал Главред, Украина четко понимает намерения России по мобилизации и должна быть готова к любым российским операциям. Зеленский подчеркнул, что Украина имеет исторический шанс для преодоления "российского реваншизма".

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