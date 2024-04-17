'Ситуация другая': эксперт оценил, почему наступление РФ на Киев выгодно для ВСУ

Военный эксперт отмечает, что попытки российского командования растягивать войска по фронту будут выгодны для украинских военных.

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Эксперт объяснил, почему наступление РФ на Киев выгодно для Украины / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, ГУР МО

Если россияне примут решение о повторном наступлении на Киев или массированном прорыве к Харькову, это только поможет Украине. Дело в том, что у РФ уже нет той армии, которая была по состоянию на 2022 год. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, войска, которые Россия имела в 2022 году, готовили более 10 лет. В год полномасштабного вторжения противник использовал батальонные тактические группы.

"Это были профессионалы, очень хорошо подготовленные и укомплектованные новой техникой войска, которые могли действовать самостоятельно. Сейчас уже другая ситуация: группировка стала намного больше по численности, техники вроде бы больше, но по кадрам, укомплектованию и качеству техники эта армия значительно уступает той, которая была", - указывает эксперт. видео дня

Кузан подчеркивает, что это становится причиной того, почему россияне будут пытаться собрать основные силы на определенном направлении, поскольку управлять группой легче, чем управлять большой массой войск.

"Во-первых, для того, чтобы пойти в наступление на Киев или Харьков, нужна группировка численностью около 300 тысяч военных. Их надо укомплектовать автоматами и тяжелой техникой. Нужны офицеры, два десятка опытных и авторитетных боевых генералов. Людей можно набрать с улиц, но негде взять офицеров, которые бы ими руководили", - заключает он.

Эксперт добавляет, что второй причиной является проведение активных фортификационных работ на севере и востоке Украины.

"Вы можете делать выводы по Харьковской области. Что было в 2022 году и сейчас - это небо и земля. Конечно, еще надо работать, но ситуация уже намного лучше. Попытки россиян пойти на Киев или Харьков были бы выгодны для нас, потому что тогда они вынуждены будут не концентрировать, а растягивать свои войска. Сейчас нам приходится держать самые большие подразделения вдоль границы не только с Россией, но и с Беларусью", - резюмировал он.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ситуация на фронте - новое наступление РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские диверсионно-разведывательные группы, которые пробуют закрепиться в Роботино Запорожской области, не доживают до наступления ночи. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых.

Мэр Харькова Игорь Терехов выразил возмущение тем, что Харьков может стать следующим Алеппо, если Конгресс США не проголосует за новую военную помощь для Украины. Эта помощь необходима для получения средств противовоздушной обороны, которые предотвратили бы атаки со стороны России.

Во вторник, 16 апреля, российские оккупанты продолжили свое наступление в Очеретино в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в своей последней сводке с фронта.

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