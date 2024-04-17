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Оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области – Deep State

Анна Ярославская
17 апреля 2024, 08:44
Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.
Армия РФ, Очеретино
Враг продвинулся в Очеретино – Deep State / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, DeepStateUA

Во вторник, 16 апреля, российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в свежей сводке с фронта.

"Враг продвинулся в Очеретино. Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного", - говорится в сообщении.

Очеретино: Война в Украине - карта
Очеретино: Война в Украине - карта / DeepStateUA

Справка. Очеретино — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины, к северо-западу от Донецка.

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Отметим, Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал информацию о возможных успехах ВС РФ в Донецкой области.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Война в Украине - последние новости сегодня

Российские оккупанты создали новую группировку войск "Север", которая выполняет задачи на Белгородском направлении. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что эта группировка будет представлять угрозу для Черниговской, Харьковской и Сумской областей Украины.

Эксперты DeepState сообщили 15 апреля, что российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки Донецкой области.

Аналитики отметили, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Бердычи, Старомайорское и Красногоровка Донецкой области.

Российские военные блогеры утверждают, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

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