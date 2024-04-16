Угроза для трех областей Украины: в РФ создали новую группировку войск

Российские оккупанты создали новую группировку войск "Север", которая выполняет задачи на Белгородском направлении. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что эта группировка будет представлять угрозу для Черниговской, Харьковской и Сумской областей Украины.
По его словам, армия страны-агрессора РФ готовится отражать рейды, которые проводят на территории приграничных областей России добровольцы из РДК и Легиона "Свобода России". Для этого хотят создать основу для новой группировки, куда войдут войска новосозданного Ленинградского округа, передает 24 Канал.
Селезнев отметил, что группировка будет представлять угрозу для севера Харьковской, а также Сумской и Черниговской областей. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы". Пока неизвестно, все ли это связано с возможным усилением мобилизации в России.
"Путин не отказался от своих планов в отношении Украины и хочет создать дополнительные риски и угрозы с севера. Это означает, что Генштабу придется реагировать, усиливая нашу группировку, которая действует на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине", — считает военный эксперт.
По мнению Селезнева, сейчас для масштабной атаки предпосылок нет, но стоит быть готовым ко всему.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины
Ранее аналитики американского Института изучения писали о том, что ВС РФ сформировали так называемую "Днепровскую речную флотилию". Скорее всего, она будет развернута в Херсонской области, чтобы защититься от вылазок украинских войск через Днепр и помешать ВСУ расширить плацдарм на левобережье Херсонской области.
Эксперты считают маловероятным, что сейчас у оккупантов есть необходимый личный состав и оборудование, которые требуются для длительного присутствия на правобережье Херсонщины или создания реальной угрозы повторной оккупации значительной территории в Херсонской области.
Однако присутствие нового формирования в этом районе может вынудить Украину направить дополнительные силы и дефицитные средства, чтобы сдерживать группировку ВС РФ в том районе, где она с ноября 2022 года относительно бездействовала.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
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