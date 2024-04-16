Угроза для трех областей Украины: в РФ создали новую группировку войск

Сейчас в стране-агрессоре создается скелет группировки "Север", а дальше она будет только "наращивать мышцы".

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В РФ создали новую группировку войск / Коллаж: Главред, фото: МО рф

Российские оккупанты создали новую группировку войск "Север", которая выполняет задачи на Белгородском направлении. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что эта группировка будет представлять угрозу для Черниговской, Харьковской и Сумской областей Украины.

По его словам, армия страны-агрессора РФ готовится отражать рейды, которые проводят на территории приграничных областей России добровольцы из РДК и Легиона "Свобода России". Для этого хотят создать основу для новой группировки, куда войдут войска новосозданного Ленинградского округа, передает 24 Канал.

Селезнев отметил, что группировка будет представлять угрозу для севера Харьковской, а также Сумской и Черниговской областей. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы". Пока неизвестно, все ли это связано с возможным усилением мобилизации в России.

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"Путин не отказался от своих планов в отношении Украины и хочет создать дополнительные риски и угрозы с севера. Это означает, что Генштабу придется реагировать, усиливая нашу группировку, которая действует на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине", — считает военный эксперт.

По мнению Селезнева, сейчас для масштабной атаки предпосылок нет, но стоит быть готовым ко всему.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины

Ранее аналитики американского Института изучения писали о том, что ВС РФ сформировали так называемую "Днепровскую речную флотилию". Скорее всего, она будет развернута в Херсонской области, чтобы защититься от вылазок украинских войск через Днепр и помешать ВСУ расширить плацдарм на левобережье Херсонской области.

Эксперты считают маловероятным, что сейчас у оккупантов есть необходимый личный состав и оборудование, которые требуются для длительного присутствия на правобережье Херсонщины или создания реальной угрозы повторной оккупации значительной территории в Херсонской области.

Однако присутствие нового формирования в этом районе может вынудить Украину направить дополнительные силы и дефицитные средства, чтобы сдерживать группировку ВС РФ в том районе, где она с ноября 2022 года относительно бездействовала.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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