УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза для трех областей Украины: в РФ создали новую группировку войск

Анна Ярославская
16 апреля 2024, 11:29
Сейчас в стране-агрессоре создается скелет группировки "Север", а дальше она будет только "наращивать мышцы".
Армия рф
В РФ создали новую группировку войск / Коллаж: Главред, фото: МО рф

Российские оккупанты создали новую группировку войск "Север", которая выполняет задачи на Белгородском направлении. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что эта группировка будет представлять угрозу для Черниговской, Харьковской и Сумской областей Украины.

По его словам, армия страны-агрессора РФ готовится отражать рейды, которые проводят на территории приграничных областей России добровольцы из РДК и Легиона "Свобода России". Для этого хотят создать основу для новой группировки, куда войдут войска новосозданного Ленинградского округа, передает 24 Канал.

Селезнев отметил, что группировка будет представлять угрозу для севера Харьковской, а также Сумской и Черниговской областей. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы". Пока неизвестно, все ли это связано с возможным усилением мобилизации в России.

видео дня

"Путин не отказался от своих планов в отношении Украины и хочет создать дополнительные риски и угрозы с севера. Это означает, что Генштабу придется реагировать, усиливая нашу группировку, которая действует на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине", — считает военный эксперт.

По мнению Селезнева, сейчас для масштабной атаки предпосылок нет, но стоит быть готовым ко всему.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины

Ранее аналитики американского Института изучения писали о том, что ВС РФ сформировали так называемую "Днепровскую речную флотилию". Скорее всего, она будет развернута в Херсонской области, чтобы защититься от вылазок украинских войск через Днепр и помешать ВСУ расширить плацдарм на левобережье Херсонской области.

Эксперты считают маловероятным, что сейчас у оккупантов есть необходимый личный состав и оборудование, которые требуются для длительного присутствия на правобережье Херсонщины или создания реальной угрозы повторной оккупации значительной территории в Херсонской области.

Однако присутствие нового формирования в этом районе может вынудить Украину направить дополнительные силы и дефицитные средства, чтобы сдерживать группировку ВС РФ в том районе, где она с ноября 2022 года относительно бездействовала.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владислав Селезнев новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭС

"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭС

11:02 Украина
Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

10:29 Украина
Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

10:16 Мир
Все главные новости

Популярное

Чем очистить дно сковородки и кастрюли - толстый слой нагара отвалится на глазах 7010

Чем очистить дно сковородки и кастрюли - толстый слой нагара отвалится на глазах

Будет катастрофически тяжело : Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ 3908

Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе 3612

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали 3420

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

Последние новости

11:29

Угроза для трех областей Украины: в РФ создали новую группировку войск

11:28

Есть только один способ получить гарантию, что война не повторится - военный ВСУ

11:24

Конец холодной войны: София Ротару с теплом обратилась к Алле Пугачевой

11:23

Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет: простые способы для пытливых

11:21

Переобуваться не стану: пассия Началджиоглу рассказала, почему не будет переходить на украинский язык

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил ПритулаРФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула
11:16

Шикарный салат Изюминка за копейки: невероятно просто и бомбический рецепт на ПасхуВидео

11:02

"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭСВидео

10:40

Как не остаться без субсидий 2024: украинцам раскрыли важный механизм

10:34

Китайский гороскоп на завтра 17 апреля: Змеям - крупная ссора, Драконам - важное примирение

Реклама
10:29

Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

10:22

Сама слезет: как снять старую краску с дерева в домашних условияхВидео

10:16

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

09:48

Любовница Вирастюка родила ему сына, пока законная жена спасала их детей от войны

09:42

Украине не светит заявка на членство в НАТО: эксперт дал тревожный прогноз

09:28

"Чтобы перекрыть позор": Коваленко назвал дату, когда РФ может устроить массированный удар

09:22

Что будет, если каждый день есть сало: ответ на животрепещущий вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 апреля: Близнецам - скрытые ловушки, Ракам - зависть коллег

09:08

"США ведут себя так, будто не являются сверхдержавой": Байден боится ядерных угроз РФ — WSJ

08:30

Церковный праздник 17 апреля: что нельзя делать на святого Симеона

08:16

РФ ночью ударила дронами по 6 областям Украины: сколько удалось сбить

Реклама
08:15

Тень блэкаута: куда дальше будут бить русские и к чему готовитьсямнение

07:45

Спикер Джонсон обнародовал 4 плана помощи США для Украины, Израиля и Тайваня: в чем суть

07:00

Оккупанты пытаются захватить Часов Яр: в ISW раскрыли, есть ли успехи у армии РФ

06:10

Россия не Иран: что нужно знать Украине о нападении на Израильмнение

05:30

Гороскоп на май 2024 для Тельцов: незабываемые события и подарки ВселеннойВидео

04:00

"Подставили": Настя Каменских опозорилась на красной дорожке

03:30

Кто может стать донором еще одного Patriot для Украины: в СМИ перечислили страны

03:05

О поломках можно забыть: хитрый трюк очистит стиральную машинку до блескаВидео

02:32

"РФ нужно две недели": полковник раскрыл подготовку россиян к новому наступлению

02:00

Жена тяжелобольного Уиллиса поделилась щемящими фото с ним

01:23

"Разная картина угроз": в США отказались защищать Украину, как было в Израиле

01:14

Как вывести застарелые пятна от жира: средства, которые спасут одежду

15 апреля, понедельник
22:29

"Боль, слезы": россияне убили известного украинского сержанта Павла Петриченко

22:10

Когда ждать демобилизации: Безуглая напугала сроками

21:55

Роман Цимбалюк. Симоньян увидела будущее Путина и ужаснуласьВидеоблоги

21:49

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

21:43

Найти ошибки на картинке за 12 секунд смогут только люди с высоким IQ: сложная загадка

21:10

Почему самолеты США и Британии сбивают иранские "Шахеды", а у нас нет?мнение

20:58

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

20:50

Наркотическая пантера, алкогольная Венера: рецензия на фильм "Эми Вайнхаус: back to black"

Реклама
20:40

Новая пассия экс-супруга Лорак впервые призналась, откуда берет деньги

20:25

Влупит +6, будут лить грозовые дожди и будет мощный ветер: где будет бушевать непогода

19:40

Два сверхважных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

19:14

Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

19:10

Чем россияне стирают с лица земли украинские городамнение

19:01

Новая армия может появиться на фронте через 2 недели: полковник - о наступлении на Харьков

18:56

Не прислушалась к США: Украина увеличила удары по НПЗ России в два раза - WP

18:28

Британия никогда не конфискует активы России: в Politico раскрыли истинные причины

18:13

ВСУ смогут бить за линию фронта: Норвегия передаст Украине обновленные F-16

18:05

"Моя дорогая и любимая": Виктор Ющенко впечатлил обращением к своей дочери

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять