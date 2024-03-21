РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины: в ISW раскрыли детали

Присутствие Днепровской речной флотилии может вынудить Украину направить дополнительные силы в этот район, чтобы сдерживать группировку ВС РФ на Херсонщине.

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Шойгу заявил о создании Днепровской речной флотилии и бригады катеров / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, structure.mil.ru

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ сформировали так называемую "Днепровскую речную флотилию". Скорее всего, она будет развернута в Херсонской области, чтобы защититься от вылазок украинских войск через Днепр и помешать ВСУ расширить плацдарм на левобережье Херсонской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 20 марта.

О создании флотилии и бригады катеров в ее составе Шойгу заявил на коллегии Минобороны России.

Размер и уровень оснащения речной флотилии неизвестны, но вместе с тем в планах российского командования может быть переход через Днепр на правый берег, который контролирует Украина, считают аналитики ISW.

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В отчете говорится, что и российские, и украинские источники подтвердили, что оккупантам удалось провести небольшой рейд и высадиться на правом берегу Херсонской области 13 марта, а Днепровская речная военная флотилия могла бы поддержать дальнейшие усилия в этом направлении.

Эксперты считают маловероятным, что сейчас у оккупантов есть необходимый личный состав и оборудование, которые требуются для длительного присутствия на правобережье Херсонщины или создания реальной угрозы повторной оккупации значительной территории в Херсонской области.

Однако присутствие нового формирования в этом районе может вынудить Украину направить дополнительные силы и дефицитные средства, чтобы сдерживать группировку ВС РФ в том районе, где она с ноября 2022 года относительно бездействовала.

"Из-за появления Днепровской речной флотилии украинское командование может пойти на сложные решения в том, что касается распределения ресурсов, поскольку ограниченные запасы военной техники и артиллерийские боеприпасы расходуются экономно", - говорится в отчете аналитиков.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

20 марта Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска атаковали позиции украинских защитников на Запорожье и Херсонщине, но понеся значительные потери, были вынуждены отступить. Враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с занятых позиций.

12 марта начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что российские войска уменьшили количество штурмов на левобережье Херсонской области из-за снижения морально-психологического состояния среди оккупантов. По ее словам, россияне не могут найти надлежащую мотивацию для солдат, чтобы отправлять в штурмы.

9 марта сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области расширяют свой плацдарм. Оккупанты обстреливают украинские войска в районе Крынок из артиллерии и минометов.

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