РФ планирует переход через Днепр на правый берег Херсонщины: в ISW раскрыли детали

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ сформировали так называемую "Днепровскую речную флотилию". Скорее всего, она будет развернута в Херсонской области, чтобы защититься от вылазок украинских войск через Днепр и помешать ВСУ расширить плацдарм на левобережье Херсонской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 20 марта.

О создании флотилии и бригады катеров в ее составе Шойгу заявил на коллегии Минобороны России.

Размер и уровень оснащения речной флотилии неизвестны, но вместе с тем в планах российского командования может быть переход через Днепр на правый берег, который контролирует Украина, считают аналитики ISW.

В отчете говорится, что и российские, и украинские источники подтвердили, что оккупантам удалось провести небольшой рейд и высадиться на правом берегу Херсонской области 13 марта, а Днепровская речная военная флотилия могла бы поддержать дальнейшие усилия в этом направлении.

Эксперты считают маловероятным, что сейчас у оккупантов есть необходимый личный состав и оборудование, которые требуются для длительного присутствия на правобережье Херсонщины или создания реальной угрозы повторной оккупации значительной территории в Херсонской области.

Однако присутствие нового формирования в этом районе может вынудить Украину направить дополнительные силы и дефицитные средства, чтобы сдерживать группировку ВС РФ в том районе, где она с ноября 2022 года относительно бездействовала.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.