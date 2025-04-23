Какие электроприборы нельзя включать в удлинитель: советы экспертов

Специалисты объяснили, почему нельзя включать мощные приборы через удлинители.

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Перегрузка розетки может привести к серьезным проблемам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как определить, что розетка перегружена

Какие приборы нельзя подключать к удлинителю

Эксперты предупреждают: подключение нескольких электроприборов к одной розетке может вызвать срабатывание автоматического выключателя или даже стать причиной пожара. Особенно осторожными стоит быть жителям старых домов, где электросеть не модернизирована современными средствами защиты, пишет Главред со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Почему не все приборы можно подключать к удлинителю

Удлинители не увеличивают мощность электросети - они лишь предоставляют больше розеток. По словам специалистов, их следует использовать исключительно для устройств с низким энергопотреблением: зарядных устройств, компьютеров, телевизоров.

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Зато мощные приборы, такие как холодильник, микроволновая печь, кофеварка, обогреватель или утюг, должны быть подключены напрямую к настенной розетке.

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Признаки перегрузки электросети

Отключение электроэнергии - сигнал, что сеть не выдержала нагрузки.

Теплые или обесцвеченные розетки, запах гари, мерцание света.

В случае сомнений в исправности электросети - обратитесь к лицензированному электрику.

Ориентировочное потребление электроприборов (кВт/ч)

Сушилка для белья - 2790

Кофеварка - 1000

Настольный компьютер - 75

Фен - 710

Микроволновая печь - 1500

Обогреватель - 1320

Тостер - 1051

Пылесос - 542

Основные правила безопасного использования приборов

Подключайте каждый мощный прибор к отдельной розетке.

Не используйте удлинители для техники, вырабатывающей тепло.

Избегайте одновременного использования нескольких мощных устройств в одной розетке.

Если регулярно пользуетесь удлинителями - возможно, вам следует установить дополнительные розетки или обновить электросистему.

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Что известно о "Better Homes and Gardens" "Better Homes and Gardens" - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

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