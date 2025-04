Вы узнаете:

Эксперты предупреждают: подключение нескольких электроприборов к одной розетке может вызвать срабатывание автоматического выключателя или даже стать причиной пожара. Особенно осторожными стоит быть жителям старых домов, где электросеть не модернизирована современными средствами защиты, пишет Главред со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Удлинители не увеличивают мощность электросети - они лишь предоставляют больше розеток. По словам специалистов, их следует использовать исключительно для устройств с низким энергопотреблением: зарядных устройств, компьютеров, телевизоров.

Зато мощные приборы, такие как холодильник, микроволновая печь, кофеварка, обогреватель или утюг, должны быть подключены напрямую к настенной розетке.

Признаки перегрузки электросети

В случае сомнений в исправности электросети - обратитесь к лицензированному электрику.

"Better Homes and Gardens" - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.