'Бомбы замедленного действия': какие 5 приборов надо всегда вынимать из розетки

О чем речь:

Многие из нас оставляют технику включенной в розетку даже тогда, когда ею не пользуются. Такая привычка кажется мелочью, но на самом деле может нести реальную угрозу. Почему стоит обратить внимание на то, что оставляем в розетке, объясняет Главред со ссылкой на Better Homes&Gardens.

Эти приборы могут быть настоящими "бомбами замедленного действия". В них часто скапливаются остатки хлеба или капли жира, которые оседают на нагревательных элементах. Это может стать причиной короткого замыкания или даже пожара. Кроме того, многие забывают вовремя их чистить. Лучше всего - выключать их из розетки сразу после использования.

Плойки, утюжки, стайлеры - все это нагревается до очень высоких температур. И даже если устройство имеет функцию автоматического выключения, оно все равно может представлять опасность. К тому же, оставленный в розетке прибор может перегреться или дать сбой. Разумное правило: отсоединять его из розетки сразу после пользования и не оставлять горячим без присмотра.

Многие оставляют зарядку в розетке на постоянной основе, хотя телефон или планшет уже давно не подключен. Это не только сокращает срок службы самих зарядных устройств, но и повышает риск их перегрева. Кроме того, такая техника потребляет электроэнергию даже в "холостую".

Портативные обогреватели потребляют немало энергии и легко могут перегреться. Даже в выключенном состоянии, если они остаются подключенными к сети, есть риск возникновения короткого замыкания. Поэтому их нужно не только выключать, но и вынимать из розетки после каждого использования.

Чайники, хоть и кажутся безопасными, все же могут создать проблемы. Особенно если в них оставлена вода, и они остаются подключенными. Любой электрический сбой может привести к перегреву или даже воспламенению.

Что известно о "Better Homes and Gardens"

"Better Homes and Gardens" - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.