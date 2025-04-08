Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Бомбы замедленного действия": какие 5 приборов надо всегда вынимать из розетки

Даяна Швец
8 апреля 2025, 19:49
142
Есть бытовые приборы, которые абсолютно безопасны в выключенном состоянии, но есть и те, что представляют риск возгорания или повреждения.
'Бомбы замедленного действия': какие 5 приборов надо всегда вынимать из розетки
Приборы, которые "едят" свет и повышают риск возгорания / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

О чем речь:

  • Что произойдет, если не выключать плойку
  • Какую технику опасно оставлять в розетке

Многие из нас оставляют технику включенной в розетку даже тогда, когда ею не пользуются. Такая привычка кажется мелочью, но на самом деле может нести реальную угрозу. Почему стоит обратить внимание на то, что оставляем в розетке, объясняет Главред со ссылкой на Better Homes&Gardens.

1. Тостеры и аэрофритюрницы

Эти приборы могут быть настоящими "бомбами замедленного действия". В них часто скапливаются остатки хлеба или капли жира, которые оседают на нагревательных элементах. Это может стать причиной короткого замыкания или даже пожара. Кроме того, многие забывают вовремя их чистить. Лучше всего - выключать их из розетки сразу после использования.

видео дня

2. Техника для волос

Плойки, утюжки, стайлеры - все это нагревается до очень высоких температур. И даже если устройство имеет функцию автоматического выключения, оно все равно может представлять опасность. К тому же, оставленный в розетке прибор может перегреться или дать сбой. Разумное правило: отсоединять его из розетки сразу после пользования и не оставлять горячим без присмотра.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
​ Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

3. Зарядные устройства

Многие оставляют зарядку в розетке на постоянной основе, хотя телефон или планшет уже давно не подключен. Это не только сокращает срок службы самих зарядных устройств, но и повышает риск их перегрева. Кроме того, такая техника потребляет электроэнергию даже в "холостую".

4. Обогреватели

Портативные обогреватели потребляют немало энергии и легко могут перегреться. Даже в выключенном состоянии, если они остаются подключенными к сети, есть риск возникновения короткого замыкания. Поэтому их нужно не только выключать, но и вынимать из розетки после каждого использования.

5. Электрочайники

Чайники, хоть и кажутся безопасными, все же могут создать проблемы. Особенно если в них оставлена вода, и они остаются подключенными. Любой электрический сбой может привести к перегреву или даже воспламенению.

Также рассказывалось, как отмыть унитаз от желтого налета раз и навсегда.

Больше полезных новостей:

Что известно о "Better Homes and Gardens"

"Better Homes and Gardens" - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тарифы на электроэнергию волосы зарядка рынок электроэнергии уход за волосами интересные новости фен электроэнергия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

20:37Экономика
Осадки усилятся: совсем скоро Украину атакует новый циклон

Осадки усилятся: совсем скоро Украину атакует новый циклон

19:39Синоптик
"Украина уже определилась": глава МИД сделал заявление по соглашению о полезных ископаемых

"Украина уже определилась": глава МИД сделал заявление по соглашению о полезных ископаемых

19:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Впервые после ухода из Студии Квартал-95: Елена Кравец возвращается на сцену

Впервые после ухода из Студии Квартал-95: Елена Кравец возвращается на сцену

Невестка Наташи Королевой показалась после операции - что с ней произошло

Невестка Наташи Королевой показалась после операции - что с ней произошло

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

Последние новости

21:00

Какая разница между коричневыми и белыми яйцами: расставлены все точки над "і"

20:59

Перестал ходить, началась одышка: за день до выхода из колонии Ефремову стало плохо

20:51

Когда сеять морковь в 2025: благоприятные дни и лунный календарь

20:37

Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

20:28

Почему украинские овощи дорогие, а на полках - импорт: честный ответ экспертаВидео

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
20:27

Как именно вас видят люди: тест от астролога по дате рождения

19:59

Впервые за десятки лет: на границе с Венгрией открыли новый пункт пропуска

19:49

"Бомбы замедленного действия": какие 5 приборов надо всегда вынимать из розетки

19:39

Осадки усилятся: совсем скоро Украину атакует новый циклон

Реклама
19:33

50 лет - и на пенсию: при каких условиях украинцы могут раньше стать пенсионерами

19:30

"Украина уже определилась": глава МИД сделал заявление по соглашению о полезных ископаемых

19:22

Как отмыть унитаз от желтого налета раз и навсегда: ИИ озвучил крутой рецепт

19:15

Трамп вырыл яму Соединенным Штатам Америки: полетит ли доллар в пропастьмнениеВидео

18:56

Почему 9 апреля нельзя долго спать: какой праздник, день ангела

18:50

Как сохранить деньги во время экономической нестабильности: советы банкира

18:18

Сбитие дрона "Мерлин-ВР": ВСУ ликвидировали разведчика за $300 тыс

18:17

В Украине начнут контролировать цены на популярный продукт к Пасхе

18:15

Почему в яйце бывают два желтка и можно ли их есть: что говорит наука и народ

18:03

Начнется "белая полоса": что нужно сделать с водой 9 апреля, приметы

17:58

Пострадало 70 человек и известный певец: обвалилась крыша ночного клубаВидео

Реклама
17:35

Руководство НАБУ попало в скандал: завладели элитной недвижимостью по госпрограмме для военных

17:32

Когда вернется весенняя погода: стала известна дата

17:25

"Она сказала "Да": Ирине Билык сделали предложениеВидео

17:14

Решающее слово за Украиной: в Раде назвали новую дату начала перемирия с РФВидео

17:05

Курс внезапно "подскочил": после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет

17:03

Возвращение отключений света в Украине: в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

16:59

"Бинго!": мужчина купил украшение за $3, а потом узнал настоящую стоимость

16:56

Не дайте себя обмануть: как проверить золото в домашних условиях

16:42

Дочь Джоли стала точной копией матери: удивительное фото появилось в сети

16:37

Помидоры вырастут огромными, если добавить в почву один простой ингредиент

16:12

Все будет дорожать, но есть нюанс: Марчук спрогнозировал цены на популярные овощи

16:00

Копать не нужно: как вырастить картофель по уникальному японскому методу

16:00

3 знака зодиака, которые могут неожиданно разбогатеть до конца апреля

15:42

Какой гибрид купить с пробегом: ТОП-10 авто, которые становятся лучше с годами

15:40

Наташа Королева засветилась с чужим мужчиной на фоне слухов об изменах Тарзана

15:32

ССО провели зачистку: в DeepState сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

15:25

ВСУ вступили в бой с гражданами Китая на Донетчине и взяли их в плен - деталиВидео

15:20

Знают единицы: откуда на подводной лодке берут кислород

14:50

Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

14:47

Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине "упал до минимума"

Реклама
14:43

"Хранила 35 лет": девушка нашла пасхальную реликвию и была ошеломлена

14:34

Выплаты военным будут: Минфин опроверг слухи о нехватке средств

14:11

"Так страшно": Меган Маркл рассказала о беременности

14:09

РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

14:02

"Цены на нефть могут обвалиться до нуля": что ждет РФ и как это повлияет на войну

13:58

Куда исчезла жена Павла Зиброва: певец раскрыл тайну

13:50

Цена на пике: украинцев предупредили, сколько будут стоить яйца перед Пасхой

13:49

Станут ярко-белыми за 5 минут: лайфхак, как легко помыть швы между плиткой

13:16

Украина не может сбивать ракеты РФ, как раньше: генерал предупредил об угрозе

12:37

Что повлияет на стоимость продуктов в Украине: неожиданный прогнозВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять