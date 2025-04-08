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"Хранила 35 лет": девушка нашла пасхальную реликвию и была ошеломлена

Даяна Швец
8 апреля 2025, 14:43
79
Находкой девушка поделилась в TikTok - ролик уже собрал более 6,8 миллиона просмотров и активно обсуждается пользователями.
пасхальные яйца
TikTok-находка, которая удивила весь Интернет / Коллаж: Главред, фото: tiktok @catalina.ann

Главное:

  • Найдены яйца, расписанные ее родителями в 90-х
  • Бабушка хранила эти яйца около 35 лет

Каталина Энн, сама того не ожидая, сделала увлекательное открытие, которое вызвало большой ажиотаж в сети. Она неожиданно поняла, что пасхальные яйца, которые недавно подарила ей бабушка, - это те самые, которые много лет назад красили ее родители, еще в 1990-х. Своим удивительным приключением девушка поделилась в одном из своих видео в TikTok.

Все началось с того, что Каталина решила окунуться в воспоминания и просмотреть фотоальбом, в котором хранились фотографии с начала 90-х годов. Среди снимков она наткнулась на фото, где ее родители занимаются традиционным пасхальным окрашиванием яиц, а дальше - изображение уже готовых, расписанных яиц. И тут девушка вдруг осознала, что узнает эти яйца - именно их бабушка совсем недавно подарила ей на память.

видео дня
@catalina.ann

Мы помогаем бабушке убирать квартиру перед переездом и поняли, что она подарила нам 35-летние вареные яйца вкрутую

♬ original sound - catalina.ann

До того момента Каталина считала эти сувениры обычным декоративным украшением. Ей казалось, что яйца полые и сделаны специально для декора. Однако однажды она обратила внимание на легкий шум внутри одного из них, и это вызвало у нее любопытство.

Решив вскрыть одно из яиц, девушка была ошеломлена: внутри оказалось настоящее яйцо, которое за более чем три десятилетия полностью затвердело.

"Эта женщина хранила эти яйца 35 лет!" - поделилась эмоциями Каталина в видео, искренне удивленная тем, как бабушка смогла так долго хранить столь хрупкий предмет.

Пользователи TikTok не остались равнодушными. Некоторые восхищались тем, как яйца смогли сохраниться в течение стольких лет и при этом не начали издавать неприятного запаха. Другие, наоборот, критиковали Каталину за разрушение потенциально ценной семейной реликвии. Нашлись и те, кто погрузились в ностальгию и искренне удивлялись, что 1990-е уже воспринимаются как "давние времена".

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TikTok

TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

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