Не просто маскировка: ученые раскрыли, зачем жирафам пятна

Главное:
- Как окраска жирафов влияет на их выживание
- Зачем в дикой природе жирафам пятна
Многие считают, что пятна у жирафов - это лишь естественный камуфляж, но ученые обнаружили еще одну важную функцию этого уникального окраса, рассказывают эксперты EcoEvoRxiv, передает Главред.
Пятна играют ключевую роль в терморегуляции жирафов. В течение восьми лет исследователи наблюдали за этими животными в Танзании и выяснили, что их узор непосредственно влияет на выживание - особенно среди детенышей и взрослых самцов во время колебаний температуры.
Размер пятен также имеет значение:
- Жирафы с большими пятнами лучше приспосабливаются к снижению температуры.
- Те, у кого пятна мельче, легче переносят жару.
Кроме того, пятна выполняют еще одну важную функцию - идентификацию. Как и отпечатки пальцев у людей, узор пятен у каждого жирафа уникален, что помогает животным распознавать друг друга.
Однако остается загадкой, почему эта особенность более значима для самцов и детенышей, но не так важна для взрослых самок. Ученые предполагают, что самки менее зависимы от перепадов температуры, поскольку они живут группами и ведут менее активный образ жизни.
Исследования также показали, что под пятнистой кожей жирафа расположена густая сеть кровеносных сосудов, которая помогает регулировать теплообмен с окружающей средой. Наилучшие шансы на выживание имеют жирафы с малыми неправильной формы пятнами или большими многоугольными пятнами.
Еще один интересный факт: жирафы очень чувствительны не только к изменениям температуры, но и к уровню влажности. Чрезмерные дожди могут нанести им даже больше вреда, чем жара.
Недавно ветеринар указал на уникальную способность животных - как коты лечат людей.
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