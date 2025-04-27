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Пытаются заманить Украину: эксперт предупредил о ловушке США

Анна Косик
27 апреля 2025, 12:05обновлено 27 апреля, 12:42
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Россия не воспользовалась возможностью выйти из войны, поэтому для нее будут последствия.
Трамп, НАТО
Запугивания США на самом деле безосновательны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Что сказал Загородний:

  • Некоторые страны не верят в существование НАТО
  • Украина с партнерами может создать новую систему безопасности
  • Реальные перспективы сотрудничества с США для Украины не такие, как их описывают

В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп хочет поставить жесткие условия Украине ради наступления мира, среди них признание Крыма российским и отказ от НАТО. Но если бы Киев даже и согласился на такое, это бы не позволило закончить войну.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, это нет смысла, ведь россияне уже сказали, что так называемый "русский мир" не имеет границ.

Смотрите видео о возможных последствиях признания Крыма российским и отказа Украины от членства в НАТО:

В то же время, эксперт объясняет, что пока Украина не вернула все территории по состоянию на 1991 год не может идти речь о том, что она станет членом Альянса. Однако сейчас все чаще возникает вопрос - а существует ли еще НАТО вообще. Многие страны, особенно страны Восточной Европы, подозревают, что НАТО нет, что все это фикция.

"Сейчас выстраивается новая система безопасности, основанная на союзе Украины, Польши, стран Балтии и Северной Европы, кстати, весьма самодостаточный союз. У Норвегии есть деньги, у Украины и Швеции есть технологии. Кто сказал, что мы не сможем наклепать ракет и стать независимыми от США по многим параметрам? Еще вопрос - а нужно ли нам НАТО, чтобы мы подчинялись каким-то требованиям Германии или США. Например, зачем нашим СБУшникам брать у кого-то разрешение, чтобы кому-то оторвать голову в России. Мы должны быть автономными", - добавил он.

Загородний утверждает, что НАТО уже не существует, зато "коалиция желающих" будет более жизнеспособна, ведь там есть Франция и Великобритания, которые могут дать ядерные гарантии, военных и деньги. Если же европейцы не хотят отправлять в Украину своих солдат, пусть формируют иностранные легионы, покупая солдат по всему миру.

"Вскоре окажется, что и США не очень нужны. Штаты пугают тем, что уйдут из Европы. Пусть уходят - есть же Украина с миллионной армией и ВПК. И тогда сразу начнется: "нет-нет, подождите, мы не то имели в виду". Когда ты не продаешь оружие и не имеешь своих войск на территории Европы, оказывается, что ты не имеешь и влияния на этой территории. И попробуй теперь что-то кому-то скажи, чем-то угрожай, или упрекни, что у кого-то плохо с демократией. В ответ Штатам скажут: вы боретесь с Китаем, вот и боритесь, посмотрим, что вы сделаете в одиночку", - отметил эксперт.

России давали возможность выйти из войны и при этом "сохранить лицо", но она не воспользовалась этой возможностью, не захотела. А цунами, связанное с обрушением цен на нефть, идет, и ничего с этим не поделаешь. Компенсировать издержки по товарообмену с Китаем США не смогут и не хотят. Американцы не могут сотрудничать с Россией, ведь россиянам нечего предложить Штатам.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

"Кстати, у нас такая же модель. Когда Украину пытаются привлекать какими-то бешеными перспективами сотрудничества с США, нужно взглянуть лишь на одно - какой товарооборот у нас со Штатами, а это примерно 3 млрд долларов. У нас торговля идет с Европой, Индией, Китаем и Африкой. При чем здесь США вообще? Нас пытаются заманить, рассказывая какие-то прекрасные сказки, которые несбыточны даже на бумаге", - подытожил Загородний.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что действие статьи 5 Североатлантического договора может начать распространяться на Украину без ее официального вступления в НАТО. С такой инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее сообщалось, что по словам генсека НАТО, путь Украины к вступлению в Североатлантический альянс необратим. Таким был результат Вашингтонского саммита, и с тех пор это решение не претерпело изменений.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО. В Алянсе это подтвердили, но деталей не рассказали.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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