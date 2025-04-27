В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

Отмена парадов связана не только со страхом оккупантов перед ударами украинских беспилотников.

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Несколько регионов РФ останутся без парада на 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сказал Свитан:

Кремль, скорее всего, сосредоточится на параде в Москве

У России недостаточно техники для проведения парадов

Оккупанты боятся ударов беспилотников

В Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях страны-агрессора России отменяют парады к 9 мая. В этом году причиной является не только опасения оккупантов относительно возможных атак ВСУ.

Как рассказал 24 каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, еще одной причиной, почему парадов в некоторых городах РФ не будет, является оперативная пауза оккупантов.

видео дня

Дело в том, что вся старая техника, которая ранее участвовала в парадах, сейчас задействуется на фронте в Украине. Новую же оккупанты готовят к летним военным операциям.

Таким образом у россиян фактически нечем проводить эти парады. Тем более, что даже если какая-то бронетехника и найдется, то в нее могут попасть украинские беспилотники.

Поэтому, как сказал Свитан, Кремль, скорее всего, сосредоточится только на параде в Москве, а регионы останутся без масштабных мероприятий.

"Бегать с красным флагом по любой площади - это для них такая себе "победа". Думаю, что все внимание будет сконцентрировано на параде в Москве. Нам тоже нужно было бы "принять там участие"", - подчеркнул он.

Планы России на 9 мая - что известно

Ранее стало известно, что в Кремле готовятся принимать 9 мая гостя из Европейского Союза. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить Москву, несмотря на предостережения со стороны ЕС.

Как писал Главред, помимо проведения парада Россия планирует до 9 мая полностью освободить Курскую область от ВСУ, что включает операцию через Сумскую область.

Однако, как заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, оккупационные войска РФ вряд ли смогут достичь существенного прорыва на фронте до 9 мая.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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