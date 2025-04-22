Будет ли прорыв к 9 мая: эксперт назвал настоящую цель РФ

В СБУ считают, что масштабного наступления не предвидится.

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Ступак оценил планы РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О главном:

РФ не имеет резервов для прорыва до 9 мая

Данных о больших скрытых ресурсах у врага нет

Оккупационные войска РФ вряд ли смогут достичь существенного прорыва на фронте до 9 мая. Об этом в интервью изданию Oboz.ua заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, анализируя информацию из открытых источников, пока нет признаков, что у россиян есть достаточно резервов для масштабного наступления ни на одном из направлений - ни на Харьковщине, ни на Сумщине, Херсонщине или в районе Покровска.

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"Мы можем оперировать только данными из открытых источников. Судя по ним, таких резервов я в РФ не вижу. Да, вблизи Сумщины есть 60 тысяч российских войск, но их уже перебрасывают на другие направления. То есть нельзя сказать, что где-то у них есть огромная сила. Таких данных нет", - отметил Ступак.

Он также добавил, что, несмотря на постоянное давление на разных участках фронта, подтверждений наличия скрытых больших ресурсов у врага нет.

Как отмечает эксперт, наша разведка, ГУР, западные разведки должны сказать свое мнение, но пока таких возможностей я не вижу. Однако они давят везде - хаотично, чуть больше, чуть меньше. Но о спрятанных ресурсах данных нет.

Отдельно Ступак вспомнил и о дипломатическом давлении, которое может быть использовано как своеобразная компенсация для Кремля.

"Я вижу, что сейчас для Путина пытаются найти "плюшки", которые могут его задобрить. В частности, уже официально известно, что американская администрация предлагает признать Крым российским", - сказал он.

Также, по его словам, России могут предложить возобновление газовых и нефтяных поставок на европейские рынки, а также обсуждается вопрос украинской газотранспортной системы.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал Главред, глава проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил, что Россия не имеет достаточных сил для одновременного ведения наступления в Харьковской, Сумской областях и на востоке Украины. Ключевыми направлениями он назвал районы к северу от Лимана и до границы с Запорожской областью.

Однако российские войска получили приказ до 9 мая вытеснить ВСУ из Курской области через Сумскую область, но не имеют достаточных резервов для масштабного наступления. Аналитик Алексей Гетьман отметил, что линия фронта остается стабильной.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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