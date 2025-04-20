"Путин не контролирует армию": Зеленский рассказал о ходе "Пасхального перемирия"

О чем сказал Зеленский:
- С 10 утра количество ударов российских дронов выросло вдвое
- Самые активные направления боевых действий - Покровское и Северское
- Путин или не контролирует свою армию или не хочет настоящего завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новый отчет главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о боевых действиях на фронте по состоянию на 12:00 Пасхи. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.
Президент Зеленский отметил, что хотя Украина действовала зеркально в ответ на заявления России, с 10 часов утра зафиксирован рост количества российских обстрелов и активное применение дронов-камикадзе. В частности, использование FPV-дронов возросло вдвое со стороны российских войск.
"Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. На этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения. За время с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий", - сказал он.
Глава государства также подчеркнул, что украинская сторона тщательно документирует все случаи нарушения Россией объявленного режима полной тишины на Пасху и готова передать эти данные международным партнерам.
"Фактически или Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - сообщил глава государства.
Кроме того, Зеленский поблагодарил всех журналистов, блогеров, подкастеров и каждого, кто распространяет правду о ситуации. Он подчеркнул, что вместо трансляций из Москвы стоит оказывать давление на нее, чтобы Россия согласилась на настоящее прекращение огня и воздерживалась от атак минимум в течение 30 дней после Пасхи, дав шанс дипломатическому решению.
Пасхальное перемирие - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил о введении пасхального перемирия и обязался прекратить боевые действия с 18:00 19 апреля. Впрочем, на практике его обещание не выполняется, ведь боевые действия продолжаются, артиллерийские обстрелы не прекращаются, а штурмовые действия продолжаются. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что российские войска не придерживаются объявленного перемирия и продолжают атаки по всей линии фронта.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что на территориях Курской и Белгородской областей боевые действия также не прекращались, несмотря на заявления Кремля о временном прекращении огня.
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