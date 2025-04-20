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"Есть решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

Юрий Берендий
20 апреля 2025, 12:17
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Новые переговоры по достижению режима прекращения огня в Украине состоятся в Лондоне на следующей неделе, Трамп приближает окончание войны, считает Келлог.
У Трампа анонсировали новые переговоры о мире / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Кэллог:

  • Новые переговоры по прекращению огня состоятся на следующей неделе в Лондоне
  • За последние 90 дней было сделано больше для перемирия чем за 900 дней до этого
  • Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США является хорошим решением

В команде Дональда Трампа анонсировали новые переговоры о прекращении огня в войне России против Украины, которые состоятся в Лондоне на следующей неделе с участием представителей США. Об этом в комментарии Fox News сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

"И мы говорили о том, чтобы продвигаться дальше с потенциальным перемирием в ближайшее время. Именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы это закрепить", - сказал Келлог.

видео дня

Келлог заявил, что Дональд Трамп за 90 дней сделал больше для урегулирования войны между Россией и Украиной, чем было сделано за более чем 900 дней до того.

Он подчеркнул, что Трамп активно занимается решением этого вопроса.

"Одна вещь, которую я заметил у президента Трампа, когда работал с ним раньше, - не давайте ему проблемы без решения. И я думаю, что у нас есть достаточно хорошее решение", - заверил Келлог.

Специальный представитель США по вопросам Украины и России отметил, что одним из таких решений является договоренность между США и Украиной о сотрудничестве в области полезных ископаемых, а также усилия по заключению полного прекращения огня.

По его словам, всеобъемлющее перемирие должно охватывать приостановление боевых действий на суше, в воздухе и на море, а также временный отказ от ударов по промышленным объектам минимум на 30 дней.

"А затем заключить более длительное мирное соглашение, важное мирное соглашение. Я думаю, что мы на правильном пути", - добавил Кэллог.

В то же время Кэллог признал, что достичь такого результата чрезвычайно сложно.

"Но я убежден: если бы не президент Трамп, мы бы не находились там, где сейчас. Он действительно ведет дело к завершению конфликта", - резюмировал он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа по завершению войны в Украине / Инфографика: Главред

Заявления команды Трампа по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из мирных переговоров по завершению войны в Украине.

В то же время соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым, которое сейчас находится на этапе обсуждения и подготовки к подписанию, не имеет никакого отношения к урегулированию вооруженного конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Как информирует Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, Соединенные Штаты озвучили собственное видение завершения войны. По этому плану Украина должна отказаться от оккупированных территорий. Кроме того, американские представители во время переговоров в Париже предложили союзникам ослабить санкционное давление на Россию и временно снять с повестки дня тему вступления Украины в НАТО.

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Что такое Fox News?

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Кит Келлог
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