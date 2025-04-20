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Кого возвращают первыми: в ГУР раскрыли новые детали большого обмена пленными

Юрий Берендий
20 апреля 2025, 11:39
950
В ГУР впервые раскрыли детали масштабного обмена военнопленными и рассказали о состоянии украинских защитников.
Кого возвращают первыми: в ГУР раскрыли новые детали большого обмена пленными
В ГУР рассказали, кого возвращают из российского плена в первую очередь / Коллаж Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

О чем сказал Юсов:

  • Готовятся новые операции по возвращению украинцев домой
  • Возвращение 277 украинских защитников - это позитивная новость
  • Плен - это страшно, это не плен и не отпуск

В рамках нового масштабного обмена пленными, который состоялся накануне Пасхи, домой смогли вернуться 277 украинских военных. Кроме того, уже готовятся новые операции по возвращению украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По словам Юсова, большой обмен накануне Пасхи стал одним из самых масштабных за весь период полномасштабной войны. Это уже 63-й обмен с начала вторжения России в Украину. Подготовка к нему длилась долго, сроки несколько раз менялись.

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В ГУР добавили, что праздник Воскресения Христова стал дополнительным стимулом для его проведения. Юсов отметил, что возвращение 276 защитников и одной защитницы это действительно положительная новость и важный результат, и, что нельзя останавливаться, нужно продолжать работу.

"Далее еще много украинских семей ждут возвращения своих родных, и военных, и гражданских, и работа ведется. Это сложный переговорный процесс, который, впрочем, не останавливается ни на день, какой бы вокруг обстоятельства не происходил. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, начальник с генералом Будановым, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, эту сложную работу продолжает, продолжает эффективно", - отметил он.

Юсов также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за посредничество в процессе обмена, а семьи военнопленных за выдержку и активную позицию. Он отметил и тех, кто смог сдержать эмоции и сохранял тишину, когда это было критически важно для успешного завершения операции.

Кроме того, представитель ГУР сообщил о подготовке новых операций по возвращению украинцев. По его словам, с начала полномасштабной войны домой уже вернулись более 5 тысяч украинцев в рамках обменов и еще более 500 - вне их.

"И могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших домой", - сообщил Юсов.

Украинские защитники, которые вернулись из российского плена во время предпасхального обмена, имеют разное состояние здоровья. Многие из них страдают от тяжелых ранений, боевых повреждений и запущенных болезней.

  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба

Как подчеркнул представитель ГУР, среди освобожденных из плена украинских защитников есть и тяжелораненые, и тяжелобольные - именно такие военные должны возвращаться в первую очередь. Совокупность тяжелых ранений, хронических травм, длительных болезней, а также недостаток надлежащей медицинской помощи, обеспечения и влияние стресса приводят к серьезным осложнениям.

"Плен - это страшно, это не курорт и это не отпуск. Хорошего плена не бывает, а когда мы говорим об агрессоре, то часто и массово есть свидетельства о нарушении удержаний наших военнопленных и нарушении их прав во время пребывания", - рассказал он.

По словам Юсова, кроме работы над возвращением украинских военных домой, важным направлением является защита их прав во время пребывания в плену.

"И это большая активность, в том числе и задействование всех международных инструментов. Сейчас предоставляется, и еще вчера прежде всего первая необходимая медицинская помощь. Ну и дальше - обследование, реабилитация, как медицинская, так и психологическая. И, конечно, встречи, общение с родными людьми - это самое главное", - подытожил он.

Обмен пленными - что известно о деталях обмена пленными 19 апреля

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 апреля состоялся один из самых масштабных обменов пленными между Украиной и Россией - домой вернулись 277 украинских защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди освобожденных - Маргарита и Руслан Виноград, которые провели три года в плену и смогли увидеться только во время обмена. Руслану сейчас всего 22 года. Вместе с мамой он оказался в плену 17 мая 2022 года во время выхода из мариупольской "Азовстали". Оба были отправлены в колонию в Еленовке, где впоследствии российские захватчики совершили ужасный теракт.

Для многих это были первые шаги на украинской земле после долгих месяцев или даже лет неволи. На эмоциональных кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как бойцы, завернутые в украинские флаги, обнимаются, не сдерживая слез, и с гордостью выкрикивают: "Слава Украине!".

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Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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война в Украине обмен пленными
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