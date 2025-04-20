"Мам, я все выдержал, я продержался": невероятно чувствительные кадры с обмена пленными

Украина вернула из российского плена 277 защитников.

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Обмен пленными 19 апреля / Коллаж: Главред, фото: Госпогранслужба, Дмитрий Лубинец, МВД Украины

Что известно:

Украина вернула из российского плена 277 защитников

Украинские защитники впервые позвонили своим родным

19 апреля в Украину из российского плена вернулись 277 защитников. Они впервые за долгое время стали на родную землю. Многие Герои не могли сдержать слез. Они были так счастливы, что все вместе обнимались и приветствовали друг друга. Чувствительные видео с первыми минутами после возвращения украинских защитников домой разлетелись в Сети.

Наши защитники завернулись в украинские флаги и гордо кричали "Слава Украине!".

видео дня

Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена:

Украина вернула из российского плена 277 защитников / фото: скриншот

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что большинство освобожденных из плена - молодые ребята, которые родились после 2000 года.

"Многие пробыли в плену долгие три года. Продолжаем борьбу за каждого украинца в неволе", - написал он.

Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена:

Украина вернула из российского плена 277 защитников / фото: скриншот

Он добавил, что мама военного, которого в этот день вернули из плена, сделала для всех защитников символические пакетики. При этом для женщины стало сюрпризом, что в одном из этих автобусов будет ее родной сын. В этих пакетах были иконы, собственноручно сплетенные браслеты, шоколадная конфета и записка: "Мы вас очень ждали".

Уже на родной земле наши защитники смогли впервые позвонить своим родным и сказать эти важнейшие слова: "Меня обменяли, я дома". Один из военнослужащих, который был в российском плену целых три года, не смог сдержать своих эмоций, позвонив маме.

"Мамуль, я тебя так люблю, я так соскучился, я тебе передать не могу. Я три года сидел, мам, я все выдержал, я продержался. Мамуль, я скоро приеду, все будет хорошо. Пожалуйста, дождитесь меня", - сказал украинский защитник.

Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена:

Военный впервые позвонил маме после плена / фото: скриншот

Обмен пленными - главные новости

Как сообщал Главред, 18 марта российский диктатор Владимир Путин после разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Россия и Украина проведут обмен пленными.

"Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными - 175 на 175 человек", - сказано в заявлении Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ. Он заявил, что знал о подготовке к этому обмену.

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