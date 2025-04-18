РФ и Украина готовят рекордный обмен пленным: СМИ узнали детали

Обмен может пройти уже 19 апреля.

https://glavred.info/war/rf-i-ukraina-gotovyat-rekordnyy-obmen-plennym-smi-uznali-detali-10657304.html Ссылка скопирована

обмен пленными 19 марта / Коллаж: Главред, фото: КШППВ, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

РФ и Украина готовят пасхальный обмен пленными

Сколько украинских защитников могут вернуться домой

Россия и Украина проведут новый обмен пленными при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. В рамках обмена будут возвращены почти 500 российских и украинских пленных, а также 46 раненых военнослужащих, узнали в издании Sky News.

Обмен затронет по 246 пленных с каждой стороны.

видео дня

Он состоится на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио, который предупредил, что США откажутся от попыток добиться мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появится явных признаков возможности перемирия.

Обмен пленными - главные новости

Как сообщал Главред, 18 марта российский диктатор Владимир Путин после разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Россия и Украина проведут обмен пленными.

"Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными – 175 на 175 человек", - сказано в заявлении Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ. Он заявил, что знал о подготовке к этому обмену.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред