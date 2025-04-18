РФ и Украина готовят рекордный обмен пленным: СМИ узнали детали

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Россия и Украина проведут новый обмен пленными при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. В рамках обмена будут возвращены почти 500 российских и украинских пленных, а также 46 раненых военнослужащих, узнали в издании Sky News.
Обмен затронет по 246 пленных с каждой стороны.
Он состоится на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио, который предупредил, что США откажутся от попыток добиться мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появится явных признаков возможности перемирия.
Обмен пленными - главные новости
Как сообщал Главред, 18 марта российский диктатор Владимир Путин после разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Россия и Украина проведут обмен пленными.
"Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными – 175 на 175 человек", - сказано в заявлении Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ. Он заявил, что знал о подготовке к этому обмену.
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