Бежали через границу и впервые говорили с родными: трогательные кадры с обмена пленными

В рамках обмена военнопленными Украина вернула 175 защитников. Еще 22 человека вернули вне обмена.

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В Украине состоялся обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец, ГПСУ

Украина и РФ провела один из крупнейших обменов военнопленными. 175 украинских защитников вернулись в рамках обмена, еще 22 - за пределами обмена. В Сети уже появились первые видео.

Украинские защитники шли через границу пешком, а когда увидели наших людей, то буквально рванули с места и начали бежать. Они брали в руки украинские флаги, окутывались ими и целовали желто-голубой флаг.

Наши военные были настолько счастливы, что не могли сдержать собственных эмоций. Они улыбались, обнимались и даже плакали.

видео дня

Смотрите видео с обмена военнопленными:

В Украине состоялся обмен пленными / фото: скриншот

Сразу после обмена мужчины поговорили со своими родными. Поэтому впервые за почти 3 года Анастасия услышала голос своего отца. Александр Савов защищал Мариуполь. Он попал в плен 17 мая 2022 года. Девушка увидела и услышала папу и не смогла сдержать своих эмоций.

Смотрите видео с обмена военнопленными:

В Украине состоялся обмен пленными / фото: скриншот

А для военного Андрея обмен стал лучшим подарком. 18 марта был его день рождения, говорит жена Скуйбида Алена. Один день рождения Андрей праздновал в Мариуполе, еще два следующих - в плену. К счастью, четвертый день рождения он будет праздновать в кругу своих родных и побратимов уже на родной земле.

Смотрите видео с обмена военнопленными:

В Украине состоялся обмен пленными / фото: скриншот

Еще один военный едва сдерживал свои эмоции, когда звонил матери. Он плакал, хоть и пытался этого не показывать. Ему было даже трудно произносить слова.

Смотрите видео с обмена военнопленными.

В Украине состоялся обмен пленными / фото: скриншот

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