Большой обмен пленными: Украина вернула 197 защитников

Сегодня, 19 марта, состоялся новый обмен военнопленными. В Украину вернулись 175 защитников. Еще 22 защитника возвращаются благодаря мерам вне обмена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Среди военнопленных есть тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.
"Это один из крупнейших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях", - написал президент.
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