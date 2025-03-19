Большой обмен пленными: Украина вернула 197 защитников

Домой удалось вернуть 175 украинских защитников в рамках обмена и еще 22 человека благодаря другим мерам.

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Обмен пленными 19 марта / Коллаж: Главред, фото: КШППВ, Владимир Зеленский

Сегодня, 19 марта, состоялся новый обмен военнопленными. В Украину вернулись 175 защитников. Еще 22 защитника возвращаются благодаря мерам вне обмена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди военнопленных есть тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.

"Это один из крупнейших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях", - написал президент.

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