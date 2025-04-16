У него даже не было оружия: россияне жестоко убили украинского пленного

Россияне взяли в плен трех украинских защитников, одного из которых расстреляли.

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Россияне расстреляли безоружного пленного / Коллаж: Главред, фото: Офис генпрокурора, Минобороны РФ

Что известно:

Россияне взяли в плен трех украинских военных

Российские оккупанты расстреляли безоружного военнопленного

Российские оккупанты расстреляли украинского военного в Волновахском районе. Это произошло 11 апреля. Об этом сообщает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что трое украинских военных выполняли служебно-боевые задачи на одной из позиций в Волновахском районе. Все они попали во вражеский плен. Одного из безоружных украинских военных вражеские солдаты расстреляли.

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Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК.

"Акцентирую, что это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, норм МГП и является тяжким международным преступлением! Я уже направил письма в ООН и МККК. Действия международного сообщества и реакция должна быть здесь и сейчас! Преступления россиян нужно зафиксировать, а виновных - привлечь к ответственности! Необходимо давить на РФ, чтобы своевольная политика казней украинских пленных прекратилась!" - написал Лубинец.

В Офисе генерального прокурора отметили, что по факту расстрела украинского военного было открыто уголовное производство. Там добавили, что трагедия произошла на позиции недалеко от поселка Раздольное.

"Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ. Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебное расследование - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 марта Россия вновь продемонстрировала жестокое обращение с украинскими военнопленными. В соцсетях появилось очередное видео вероятной казни безоружных украинских бойцов, которые сдались в плен. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Еще раньше, 23 января, российские оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских военных. Один из нападавших снимал этот зверский акт на камеру своего телефона. Об этом преступлении сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко.

На фоне этой трагедии бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сделал циничное заявление, насмехаясь над пленными, которые перед смертью умоляли о пощаде.

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