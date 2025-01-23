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"Здоровые мужики ползают на коленях": мерзкая реакция Арестовича на расстрел пленных

Ангелина Подвысоцкая
23 января 2025, 16:10
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Алексей Арестович, сбежавший из Украины в США, цинично прокомментировал жестокое убийство украинских военных, которые попали в российский плен.
Арестович, ВСУ
Арестович выдал циничный пост о расстреле украинских пленных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что известно:

  • Российские оккупанты расстреляли украинских пленных
  • Алексей Арестович цинично высказался о поведении украинских бойцов перед смертью

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович цинично прокомментировал жестокий расстрел украинских военных, которые попали в плен. Он посмеялся над тем, как "здоровые мужики перед смертью ползают на коленях". Свой циничный пост он оставил на странице в соцсети X (Twitter).

Он почему-то убежден, что у наших бойцов была возможность избежать смерти.

видео дня

"Инициатор расстрела - визгливый, истеричный россиянин с манерами провинциальной шестерки, таким в уважающей себя компании - место у параши. Второй исполнитель - хлипкий задрот с дергаными манерами наркомана. Наши - здоровые мужики (кроме одного - пожилого, которому явно физически тяжело), перед смертью ползают на коленях, пытаются просить, покорно идут на расстрел один за другим", - написал он.

При этом Арестович начал обвинять в смерти военных не российских оккупантов, которые нарушают все законы и правила ведения войны, а украинское командование.

"Эти здоровые мужики, попав в нормальные руки, могли бы стать нормальными бойцами, которые всю эту мелкую сволочь намазали бы на сухарик и съели. Но - ни подготовки, ни обеспечения, ни планирования, ни поддержки - и вот результат. Перед смертью ты ползешь на коленках, уговаривая уральского [нецензурно] (оккупанта - Главрде) не стрелять ... Возможно, это видео увидят дети расстрелянных, там вполне опознаются лица. А их мамы и бабушки время будут старательно выписывать в ФБ: - "геть руки від бойових генералів!!!" Вместо того, чтобы спросить генералов: - "А как ты довел моего мужа/отца/сына/внука до ползания на коленях перед уральским наркоманом?" - написал Арестович.

Арестович пост
Арестович выдал циничный пост о расстреле украинских пленных / фото: скриншот

Стоит отметить, что этот пост разгневал пользователей соцсети. Многие начали оставлять гневные комментарии, не понимая, как вообще Арестович может делать такие циничные заявления, сидя в Америки и не находясь под дулом вражеского автомата.

  • "Скажите, Алексей, а кадровый подполковник разведки с 34 боевыми выходами за линию фронта может научить мобилизованных (зачастую против их воли) людей, как нужно вести себя перед смертью? Если да, то почему же вы ещё не в учебном центре ВСУ?"
  • "Это мерзко, когда политик перекладывает ответственность с врага на своих. Особенно из-за границы"
  • "Алексей, вы занимаетесь перекладыванием вины за военные преступления противника на своих политических оппонентов, это низко и жалко. Пожалуйста, найдите в себе хотя бы жалкое подобие совести и не делайте так больше. Спасибо"
  • "Какая же вы сволочь, которая сбежала за границу, живет свою лучшую жизнь, и оттуда порочит память украинских военных!!!"
  • "Они вооружены, наши - нет. Попробуй голыми руками бросаться на автомат. В рембо только в кино играют. В жизни все иначе, к сожалению. А ты сидишь в теплом отеле и намеренно тригеришь общество. Ублюдок."

Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в конце декабря 2024 года россияне расстреляли украинских пленных на фронте. На видео с дрона видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных. Позже стали известны детали расстрела россиянами четырех украинских пленных.

В ISW отметили, что командиры армии РФ позволяют подчиненным казнить военнопленных. Аналитики Института изучения войны прокомментировали казнь врагом четырех пленных украинских военных.

Также сообщалось, что оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок 3 января возле населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. Аналитики DeepState отмечают, что украинские бойцы сдались в плен, после чего им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

Напомним, оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Временки - в прокуратуре сделали заявление. Удалось установить вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских пленных военных в Донецкой области.

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Кто такой Алексей Арестович

Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

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война в Украине вторжение России военнопленные Алексей Арестович
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