Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

Военное преступление совершила 155-я бригада ВС РФ, рассказал активист.

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Оккупанты расстреляли шестерых украинских военнопленных/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Российские захватчики расстреляли шестерых украинских военнопленных

Расстрел оккупанты снимали на телефон

Военное преступление совершила 155-я бригада ВС РФ, рассказал Стерненко

Российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнопленных. При этом один из захватчиков снимал процесс расстрела на свой телефон.

О трагической гибели украинских защитников от рук российских захватчиков сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.

видео дня

"Российские военные преступники снова расстреляли шестерых украинских военнопленных. Видео снимал один из убийц на свой телефон. По понятным причинам я не буду публиковать его", - отметил Стерненко.

Он подчеркнул, что убийства пленных - это целенаправленная государственная политика страны-агрессора России.

"Не так давно путин прославлял 155-ю бригаду ВС РФ и вывешивал ее флаг. Это именно та бригада, которая неоднократно убивала пленных и отрезала им головы", - написал активист.

Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в конце декабря 2024 года россияне расстреляли украинских пленных на фронте. На видео с дрона видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных. Позже стали известны детали расстрела россиянами четырех украинских пленных.

В ISW отметили, что командиры армии РФ позволяют подчиненным казнить военнопленных. Аналитики Института изучения войны прокомментировали казнь врагом четырех пленных украинских военных.

Также сообщалось, что оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок 3 января возле населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. Аналитики DeepState отмечают, что украинские бойцы сдались в плен, после чего им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

Напомним, оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Временки - в прокуратуре сделали заявление. Удалось установить вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских пленных военных в Донецкой области.

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