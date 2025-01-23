Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

Кратко:
- Российские захватчики расстреляли шестерых украинских военнопленных
- Расстрел оккупанты снимали на телефон
- Военное преступление совершила 155-я бригада ВС РФ, рассказал Стерненко
Российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнопленных. При этом один из захватчиков снимал процесс расстрела на свой телефон.
О трагической гибели украинских защитников от рук российских захватчиков сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.
"Российские военные преступники снова расстреляли шестерых украинских военнопленных. Видео снимал один из убийц на свой телефон. По понятным причинам я не буду публиковать его", - отметил Стерненко.
Он подчеркнул, что убийства пленных - это целенаправленная государственная политика страны-агрессора России.
"Не так давно путин прославлял 155-ю бригаду ВС РФ и вывешивал ее флаг. Это именно та бригада, которая неоднократно убивала пленных и отрезала им головы", - написал активист.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в конце декабря 2024 года россияне расстреляли украинских пленных на фронте. На видео с дрона видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных. Позже стали известны детали расстрела россиянами четырех украинских пленных.
В ISW отметили, что командиры армии РФ позволяют подчиненным казнить военнопленных. Аналитики Института изучения войны прокомментировали казнь врагом четырех пленных украинских военных.
Также сообщалось, что оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок 3 января возле населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. Аналитики DeepState отмечают, что украинские бойцы сдались в плен, после чего им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.
Напомним, оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Временки - в прокуратуре сделали заявление. Удалось установить вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских пленных военных в Донецкой области.
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