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60 лет - не гарантия пенсии: как меняются условия для украинских женщин

Руслан Иваненко
20 апреля 2025, 10:42
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Какие произошли изменения выхода на пенсию в 2025 году.
Пенсия, Шмыгаль
Можно купить страховой стаж для пенсии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

О главном:

  • Пенсионный возраст для женщин в Украине сравнялся с мужчинами - 60 лет
  • Для пенсии в 60 нужно иметь 32 года стажа
  • Стаж можно докупить за 1760 грн в месяц

В Украине готовятся к внедрению пенсионной реформы, которая предусматривает введение накопительной пенсионной системы. Однако пока украинцы получают пенсию исключительно по возрасту и при наличии необходимого страхового стажа.

Напомним, что в 2011 году вступил в силу Закон Украины №3668-VI, согласно которому пенсионный возраст для женщин постепенно повышался. Ранее украинки могли выходить на пенсию в 50 лет, а мужчины - в 60. Однако к 2021 году возраст выхода на пенсию для обоих полов сравнялся и сейчас составляет 60 лет.

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По состоянию на 2025 год женщины, как и мужчины, могут выйти на пенсию в 60 лет, но только при условии наличия достаточного страхового стажа. Если стажа недостаточно - придется работать до 63 или даже 65 лет.

В 2025 году действуют такие требования к страховому стажу для женщин

  • 60 лет - минимум 32 года стажа
  • 63 года - минимум 22 года стажа
  • 65 лет - минимум 15 лет стажа
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Это означает, что если женщина достигла 60 лет, но имеет лишь 25 лет стажа, то выйти на пенсию она сможет только в 63 года.

По желанию, необходимый стаж можно докупить. Однако это целесообразно только при незначительном недостатке, ведь стоимость одного месяца составляет 1760 гривен, а полного года - 21 120 гривен.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 552 гривны, или на 9,5%, и теперь составляет 6 341 гривну. Пенсионный фонд Украины рассказал, сколько теперь получают украинцы в разных регионах.

В то же время рассказывалось, кому в Украине будут платить копейки в 2025 году. При 15 годах стажа и средней зарплате 4830 грн, пенсия может составить лишь 794 гривны.

В свою очередь в Пенсионном фонде Украины рассказали, что 629 тысяч пенсионеров отдельной категории получат дополнительные надбавки.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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