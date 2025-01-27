Для украинцев введут накопительную пенсию: куда будут идти средства

В предел ближайших месяцев проект будет внесен в Верховную Раду.

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В Украине изменится выплата пенсии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Жолнович:

Система может заработать с 2026-го года

Часть отчислений граждан идет на административные расходы

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что уже в этом году может быть принято решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии.

"Законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров. Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов", - заявила Жолнович. видео дня

По словам руководительницы Минсоцполитики, "в предел ближайших месяцев проект будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку".

Во время работы накопительной пенсионной системы часть отчислений граждан идет на административные расходы, и что бы уменьшить количество этого администрирования, нужно сделать качественные ІТ-сервисы.

"В этом году законодательство разрабатываем определенную ИТ-систему, разрабатываем концепт экономный и эффективный Государственного накопительного фонда, и даст Бог, от 2026-го можем начать первые накопления. Это наш план", - сказала Оксана Жолнович.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий. Выплата пенсии может прекратиться по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. В Пенсионном фонде рассказали об основаниях для прекращения выплат.

Владимир Зеленский сделал важное заявление и рассказал, что будет с пенсиями в Украине в 2025 году. Президент Украины заверил, что средства для их выплат есть. Он также отметил, что в Украине есть деньги на все социальные выплаты и рассказал о возможных задержках.

Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл, когда ожидать повышения выплат. Индексация выплат направлена на поддержку пенсионеров. Кабинет Министров ожидает, что в течение года будет принято законодательство о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее с 2026 года.

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