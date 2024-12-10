"Выплата 1000 грн": в Минэкономики рассказали о "раскрытии" банковской тайны

В Министерстве экономики Украины сообщили, что предоставили официальное разъяснение банкам.

https://glavred.info/economics/vyplata-1000-grn-v-minekonomiki-rasskazali-o-raskrytii-bankovskoy-tayny-10621319.html Ссылка скопирована

Тысяча от Зеленского / Коллаж Главред, фото: diia.gov.ua, скриншот YouTube

Коротко:

Клиент сам дает согласие на передачу данных о транзакциях

Граждане могут в любой момент закрыть карту "Нацкэшбек"

Завышенные требования банков к клиентам в рамках реализации государственных программ "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек" являются нецелесообразными. В Министерстве экономики Украины сообщили, что предоставили официальное разъяснение банкам. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Отмечается, что для участия в программе "Национальный кэшбек", которая предусматривает возврат 10% средств за покупку украинских товаров, правительство требует только данные о конкретных транзакциях. Речь идет об операциях покупки товаров, участвующих в программе, в определенных торговых заведениях.

видео дня

"Разрешение на передачу данных о транзакциях за эти покупки участник программы предоставляет в случае заинтересованности принимать в ней участие. Информация об указанных платежных операциях является основанием для начисления кэшбека за конкретные покупки", - говорится в сообщении.

Клиент дает согласие на передачу этой информации исключительно в случае желания участвовать в программе. На основании этих данных и начисляется кэшбек. Другая информация о транзакциях или персональные данные клиентов не запрашивается правительством для реализации программы. В связи с этим Минэкономики отмечает, что требования банков предоставить согласие на раскрытие других данных являются неуместными.

"Министерство экономики в письме к банкам отмечает, что требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных являются нецелесообразными", - отмечают в ведомстве.

Также предоставлены разъяснения по программе "Зимняя еПоддержка". Средства по ней зачисляются на специальную карту "Национальный кэшбек", которую клиент может открыть в приложении или отделении банка-партнера программы. Если гражданин не планирует участвовать в программе "Национальный кэшбек" и использует карту только для получения выплат за "Зимнюю еПоддержку", банк не имеет права требовать согласия на раскрытие данных о других счетах или транзакциях, которые не касаются этой программы - непосредственно выплаты.

Граждане могут в любой момент: закрыть карту "Национальный кэшбек"; отозвать предоставленное согласие, обратившись в службу поддержки банка.

Министерство призвало банки привести свои договоры с клиентами и сопроводительную документацию в соответствие с этими разъяснениями, чтобы избежать чрезмерного вмешательства в персональные данные пользователей программ.

"В своем письме Министерство экономики обращается к банкам по приведению своих договоров с клиентами и других документов в соответствие с предоставленными разъяснениями", - утверждают в ведомстве.

"Тысяча Зеленского" - главное

Как сообщал Главред, 1 декабря 2024 года стартовала программа "Зимняя е-Поддержка". Каждый украинец может получить 1000 грн на виртуальную карту через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры.

Также с 4 декабря украинцы, которые получают пенсии и субсидии через "Укрпочту", начнут получать 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Почтальоны будут доставлять средства домой в определенные дни.

Украинцы за рубежом не смогут получить денежную помощь по программе, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что те, кто оформят "тысячу Зеленского" за пределами страны, будут обязаны вернуть средства.

Читайте также:

Что такое кешбек? Кешбек - мгновенный или отсроченный возврат части средств покупателю (в денежной или неденежной форме), израсходованных на оплату товаров или услуг, с целью повышения объемов продаж. Используется в банковских карточках, интернет-торговле, игорном бизнесе и др., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред