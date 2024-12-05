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Почти 1000 гривен на покупку книг: как получить финансовую помощь от государства

Марина Фурман
5 декабря 2024, 18:49
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Оформить заявку и получить финансовую помощь можно будет онлайн через приложение "Дія".
деньги, книги
Финансовая помощь для молодежи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

  • Молодежь в Украине сможет получить финансовую помощь
  • Средства предназначены для покупки украинских книг
  • Сумма помощи составляет 908 гривен

Все украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет смогут получить средства на книги в "Дії". Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Сумма финансовой помощи составит 908 гривен.

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"Правительство приняло постановление о запуске еКниги в приложении "Дія". 18-летние украинцы получат финансовую помощь. Средства можно будет потратить на приобретение книг на украинском языке - в бумажной, электронной форме или аудиоформате", - говорится в сообщении министерства.

В течение 3-х месяцев после зачисления средств их необходимо использовать в магазинах, которые присоединились к программе.

Оформить заявку и получить финансовую помощь можно будет онлайн через приложение "Дія". Для этого необходимо будет выполнить следующие шаги:

  • Авторизоваться в приложении "Дія";
  • выбрать услугу;
  • открыть специальный счет для зачисления помощи; использовать средства в магазинах, участвующих в программе, в течение трех месяцев.

Финансовая помощь для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Сумма поддержки составит 10 800 гривен, будет выплачиваться ежемесячно по 3 600 гривен в течение трех месяцев.

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине стартует новая программа государственной помощи. Каждый украинец сможет получить по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія".

Оформить выплату можно через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры. Средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, медицинские услуги, образование, транспорт и благотворительность, включая донаты на ВСУ. Заявку можно подать через "Дію" до февраля 2025 года, а средства использовать до конца 2025 года.

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Что такое Министерство цифровой трансформации Украины?

Министерство цифровой трансформации Украины - центральный орган исполнительной власти, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов, интероперабельности - взаимодействия сетевых систем на базе унифицированных интерфейсов или протоколов, внедрение электронных услуг и развитие цифровой грамотности граждан. Создано в сентябре 2019 года.

Министерство является центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также к компетенции Министерства относится развитие широкополосного доступа к интернету, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии, пишет Википедия.

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