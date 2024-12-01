В декабре все украинцы могут получить по 1000 гривен: что нужно сделать

Кратко:
- В Украине стартовала программа "Зимняя еПоддержка"
- Оформить выплаты можно через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры
- Использовать средства нужно до конца следующего года
С 1 декабря в Украине стартовала программа "Зимняя еПоддержка", в рамках которой граждане могут получить тысячу гривен. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, оформить выплаты можно через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры.
"Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги. Также Зимнюю еПоддержку можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению", - подчеркнул Шмыгаль.
Помощь можно оформить с декабря 2024 года до февраля 2025 года, а использовать средства - до конца следующего года.
Чтобы подать заявку в "Дії" нужно:
- Выбрать раздел "Сервисы", затем - "Национальный кэш бэк" и услугу "Зимняя еПоддержка".
- Указать, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).
- Выбрать существующий специальный счет или открыть новый.
- Отправить заявление, проверив правильность данных.
- Средства зачисляются в течение 10 дней.
Офлайн, через "Укрпочту" помощь смогут получить:
- Пенсионеры 60+ лет, которые получают выплаты через "Укрпочту".
- Люди с инвалидностью 1 и 2 групп.
- Лица, которые получают социальные выплаты через "Укрпочту".
Офлайн выплаты через банки-партнеры стартуют с 10 декабря.
Выплаты для украинцев - что известно
Напомним, как сообщал Главред, с 1 декабря 2024 года в Украине стартует новая программа государственной помощи, в рамках которой каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія". Получить средства сможет каждый, независимо от возраста и статуса.
Также известно, что ЮНИСЕФ продолжает оказывать экстренную денежную помощь семьям с детьми, которые переехали из опасных районов в более спокойные места, где была объявлена обязательная эвакуация. В частности, семьи могут получить выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, среди которых до 2 взрослых).
Кроме того, Кабинет Министров инициировал повышение выплат семьям гражданских, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии. Семьям погибших военных предлагают выплачивать 15 млн грн.
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Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.
До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
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