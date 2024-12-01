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В декабре все украинцы могут получить по 1000 гривен: что нужно сделать

Мария Николишин
1 декабря 2024, 22:20
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Как подать заявку на получение 1000 гривен в "Дії".
В декабре все украинцы могут получить по 1000 гривен: что нужно сделать
1000 гривен "от Зеленского" / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В Украине стартовала программа "Зимняя еПоддержка"
  • Оформить выплаты можно через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры
  • Использовать средства нужно до конца следующего года

С 1 декабря в Украине стартовала программа "Зимняя еПоддержка", в рамках которой граждане могут получить тысячу гривен. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, оформить выплаты можно через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры.

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"Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги. Также Зимнюю еПоддержку можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению", - подчеркнул Шмыгаль.

Помощь можно оформить с декабря 2024 года до февраля 2025 года, а использовать средства - до конца следующего года.

Чтобы подать заявку в "Дії" нужно:

  • Выбрать раздел "Сервисы", затем - "Национальный кэш бэк" и услугу "Зимняя еПоддержка".
  • Указать, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).
  • Выбрать существующий специальный счет или открыть новый.
  • Отправить заявление, проверив правильность данных.
  • Средства зачисляются в течение 10 дней.

Офлайн, через "Укрпочту" помощь смогут получить:

  • Пенсионеры 60+ лет, которые получают выплаты через "Укрпочту".
  • Люди с инвалидностью 1 и 2 групп.
  • Лица, которые получают социальные выплаты через "Укрпочту".

Офлайн выплаты через банки-партнеры стартуют с 10 декабря.

Выплаты для украинцев - что известно

Напомним, как сообщал Главред, с 1 декабря 2024 года в Украине стартует новая программа государственной помощи, в рамках которой каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія". Получить средства сможет каждый, независимо от возраста и статуса.

Также известно, что ЮНИСЕФ продолжает оказывать экстренную денежную помощь семьям с детьми, которые переехали из опасных районов в более спокойные места, где была объявлена обязательная эвакуация. В частности, семьи могут получить выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, среди которых до 2 взрослых).

Кроме того, Кабинет Министров инициировал повышение выплат семьям гражданских, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии. Семьям погибших военных предлагают выплачивать 15 млн грн.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.

До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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