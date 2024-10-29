'Теоретически это возможно': известно куда могут уйти деньги руководителей МСЭК

Средства изъятые у руководителей МСЭК могут конфисковать при условии, если будет доказана преступность их происхождения, отметил председатель Верховного суда.

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/ Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГБР

О чем сказал глава Верховного суда:

Средства руководителей МСЭК можно конфисковать

Для конфискации необходимо доказать, что деньги и активы получены преступным путем

Правовая система Украины имеет инструменты для конфискации незаконно полученных средств, в том числе тех, которые были изъяты во время обысков у руководителей областных МСЭК. Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно механизмов конфискации средств, изъятых правоохранителями во время обысков у руководителей областных МСЭК.

В то же время, Кравченко отметил, что в Украине действует принцип презумпции невиновности, который гарантирует, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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"Это должна быть четкая процедура... если речь идет об обыске в рамках уголовного дела, это может быть признано неправомерной выгодой, если будет доказано. Если только часть этих средств будет признана незаконно полученными, то должно быть в рамках общей конфискации", - сказал он.

Кравченко пояснил, что для использования механизма спецконфискации необходимо установить, что средства были получены незаконным путем.

"То есть теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре общей конфискации, так и специальной конфискации",- добавил глава ВС.

Он также подчеркнул, что за последние годы антикоррупционное законодательство претерпело значительные изменения, и кроме статьи 368 Уголовного кодекса Украины (о неправомерной выгоде), теперь охватывает и понятие незаконного обогащения.

По словам председателя Верховного Суда, средства, полученные в результате конфискации, обычно зачисляются на специальный счет, который предоставляет Госказначейство.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандалы с МСЭК в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект №11225, который имеет целью усовершенствовать процессы проведения медико-социальной экспертизы. Закон поддержали 284 депутата.

В тот же день ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему в одесской областной МСЭК, где медики за деньги помогали военнообязанным получать фиктивные справки об инвалидности. Организованная группа врачей обеспечивала здоровых мужчин необходимыми документами, что давало основания признать их непригодными к службе.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал скандал с незаконным установлением групп инвалидности, в частности, когда прокуроры получали немалые государственные выплаты. Он подчеркнул, что таких должностных лиц следует наказывать вдвойне - они должны вернуть незаконные выплаты и возместить сумму в двойном размере.

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