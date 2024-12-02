Некоторым украинцам придется возвращать "тысячу Зеленского": Шмыгаль объяснил почему

Выплата зимней помощи в виде тысячи гривен будет распространяться не на всех украинцев.

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Государство проведет аудит новой программы денежной помощи / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/Denys_Smyhal, bank.gov.ua

Что сказал Шмыгаль:

Претендовать на денежную помощь могут не все украинцы

Украинцы, живущие за границей вынуждены будут возвращать средства

Правительство проведет аудит "тысячи Зеленского"

Украинская программа государственной помощи, которую инициировал президент Владимир Зеленский не предусматривает предоставление денежной помощи тем украинцам, которые находятся за пределами страны.

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он предупредил, что все те, кто оформит так называемую "тысячу Зеленского", проживая за границей, должны будут возвращать деньги.

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При этом глава правительства прогнозирует, что будет минимальное количество украинцев, которые попытаются таким образом воспользоваться помощью от государства, при этом проживая не на родине.

"Но мы проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать деньги. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", - предупредил он.

Аудит будет предусматривать сначала проверку пребывания гражданина на территории Украины декларативным путем. Впоследствии чиновники будут проводить проверку через реестры, геолокации и другие программные средства.

"Тысяча Зеленского" - что известно

Напомним, Главред писал, что новая зимняя программа предоставляет возможность получить 1 тысячу гривен всем гражданам, которые находятся на территории Украины. Этот бонус предусмотрен для поддержки граждан и направлен на стимулирование экономики.

Впоследствии выяснилось, что украинцы смогут использовать средства, начисленные в рамках программы зимней "еПоддержки", для приобретения лекарств и медицинских изделий. Однако эти товары должны были исключительно украинского производства.

Ранее стало известно, что для получения "тысячи от Зеленского", украинцам нужно создать виртуальную карточку "Национального кэшбека" в приложении "Дія". Получить средства сможет каждый, независимо от возраста и статуса. Выплаты начнут поступать на карту с 1 декабря, и их можно будет использовать до конца зимы - в течение декабря, января и февраля.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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