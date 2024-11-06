Украинцы получат новую денежную помощь накануне зимы: кому и сколько выплатят

В Украине стартовала новая программа финансовой поддержки от ООН для пострадавших от войны и тех, кто оказался в трудном положении.

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В Украине стартовала новая волна программы денежной помощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине стартовала новая волна программы денежной помощи от ООН

К программе могут присоединиться лица без пенсионного обеспечения, а также взрослые и дети с инвалидностью

Размер выплат определяется как разница между 3 250 грн и суммой полученной социальной помощи

В Украине стартовала новая волна финансовой помощи от ООН. Благодаря программе более широкий круг украинцев, которые пострадали от войны или оказались в трудном положении, смогут воспользоваться финансовой поддержкой. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Кто сможет получить средства

К обновленной программе теперь сможет присоединиться еще больше граждан. Получить финансовую помощь могут те, кто не имеет права на пенсионное обеспечение, а также люди с инвалидностью - как взрослые, так и дети.

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Для получения помощи лица с инвалидностью должны:

Проживать в районах, где продолжаются или возможны активные боевые действия

Получать ежемесячную социальную помощь, которая не превышает 3 250 гривен.

Не получать дополнительных выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Не быть получателями другой международной денежной помощи.

Как рассчитывается сумма помощи

Размер финансовой поддержки зависит от уровня полученной социальной помощи: она определяется как разница между 3 250 гривен и суммой социальной помощи от государства, которую получает человек. Например, если человек получает 2 700 гривен помощи, ему будет дополнительно выплачено 550 гривен.

Как будет осуществляться выплата

Эта программа рассчитана на 6 месяцев. Выплаты можно получить через банковские счета или воспользоваться услугами адресной доставки от "Укрпочты". По словам Минсоцполитики, выплаты на банковские счета уже поступают, а переводы через "Укрпочту" стартуют через несколько недель.

Обращаться в ВПП ООН или Министерство социальной политики не нужно, поскольку списки получателей формирует ГП "ИВЦ Минсоцполитики" на основе государственных реестров, и именно ВПП направляет эти выплаты определенным лицам.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

Помощь украинцам - последние новости

Напомним, в ноябре украинцы смогут зарегистрироваться для получения денежной помощи от УВКБ ООН. Претенденты должны соответствовать критериям уязвимости (неполные семьи, лица с инвалидностью, низкий доход), а также не получать других международных выплат. Сумма помощи составляет 10,8 тыс. грн на одного человека (по 3,6 тыс. грн ежемесячно в течение трех месяцев).

Также Пенсионный фонд Украины обновил размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Субсидии за октябрь выплатят в ноябре. Заявления на субсидии можно подавать через сервисные центры, по почте, на веб-портале ПФУ или через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Как сообщал Главред, правительство Украины запускает масштабную программу зимней поддержки, основой которой станут субсидии. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 2,8 млн семей получат жилищные субсидии и льготы, на что в бюджете 2025 года предусмотрено 42 млрд грн.

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