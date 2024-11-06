Украинцы получат новую денежную помощь накануне зимы: кому и сколько выплатят

Главное:
- В Украине стартовала новая волна программы денежной помощи от ООН
- К программе могут присоединиться лица без пенсионного обеспечения, а также взрослые и дети с инвалидностью
- Размер выплат определяется как разница между 3 250 грн и суммой полученной социальной помощи
В Украине стартовала новая волна финансовой помощи от ООН. Благодаря программе более широкий круг украинцев, которые пострадали от войны или оказались в трудном положении, смогут воспользоваться финансовой поддержкой. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.
Кто сможет получить средства
К обновленной программе теперь сможет присоединиться еще больше граждан. Получить финансовую помощь могут те, кто не имеет права на пенсионное обеспечение, а также люди с инвалидностью - как взрослые, так и дети.
Для получения помощи лица с инвалидностью должны:
- Проживать в районах, где продолжаются или возможны активные боевые действия
- Получать ежемесячную социальную помощь, которая не превышает 3 250 гривен.
- Не получать дополнительных выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
- Не быть получателями другой международной денежной помощи.
Как рассчитывается сумма помощи
Размер финансовой поддержки зависит от уровня полученной социальной помощи: она определяется как разница между 3 250 гривен и суммой социальной помощи от государства, которую получает человек. Например, если человек получает 2 700 гривен помощи, ему будет дополнительно выплачено 550 гривен.
Как будет осуществляться выплата
Эта программа рассчитана на 6 месяцев. Выплаты можно получить через банковские счета или воспользоваться услугами адресной доставки от "Укрпочты". По словам Минсоцполитики, выплаты на банковские счета уже поступают, а переводы через "Укрпочту" стартуют через несколько недель.
Обращаться в ВПП ООН или Министерство социальной политики не нужно, поскольку списки получателей формирует ГП "ИВЦ Минсоцполитики" на основе государственных реестров, и именно ВПП направляет эти выплаты определенным лицам.
Что за ведомство Минсоцполитики?
Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".
Помощь украинцам - последние новости
Напомним, в ноябре украинцы смогут зарегистрироваться для получения денежной помощи от УВКБ ООН. Претенденты должны соответствовать критериям уязвимости (неполные семьи, лица с инвалидностью, низкий доход), а также не получать других международных выплат. Сумма помощи составляет 10,8 тыс. грн на одного человека (по 3,6 тыс. грн ежемесячно в течение трех месяцев).
Также Пенсионный фонд Украины обновил размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Субсидии за октябрь выплатят в ноябре. Заявления на субсидии можно подавать через сервисные центры, по почте, на веб-портале ПФУ или через мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Как сообщал Главред, правительство Украины запускает масштабную программу зимней поддержки, основой которой станут субсидии. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 2,8 млн семей получат жилищные субсидии и льготы, на что в бюджете 2025 года предусмотрено 42 млрд грн.
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