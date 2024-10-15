Украинцы зимой могут получить финансовую помощь: как ее оформить

Чтобы получить помощь на оплату коммунальных услуг зимой, украинцам необходимо подать соответствующие документы.

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Украинцы еще могут оформить субсидию / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В условиях войны многие украинцы испытывают потребность в финансовой помощи от государства, субсидия - одна из форм поддержки. Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телеканала Рада сообщила, украинцы, которые не успели подать документы на получение субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов, еще могут это сделать до 30 ноября.

По ее словам, документы можно приносить и сейчас, и до 30 ноября. Субсидию назначат все равно с 1 октября.

В то же время подать заявление можно и после установленных сроков. Однако, если предоставить документы после 1 декабря, то субсидия уже будет назначена не с 1 октября, а с месяца обращения.

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Марчак напомнила, что для оформления субсидии нет необходимости посещать Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или отделение Пенсионного фонда. Заявку можно подать в онлайн-режиме. Кроме того, с весны прошлого года введен упрощенный порядок подачи документов.

"Можно даже не подавать декларацию для назначения субсидии. Можно подать только один короткий документ, в котором вы указываете только членов своей семьи и фактически просите ПФУ всю остальную информацию собрать из имеющихся у государства источников и самостоятельно рассчитать и назначить субсидию", - подчеркнула Марчак.

Что такое субсидия? Субсидия - выплаты, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств

Льготы для украинцев - последние новости

Напомним, Федерация профсоюзов Украины сообщала, что правительство работает над разработкой базовой соцпомощи, предусмотренной для самых уязвимых категорий населения. Среди категорий граждан, которые будут получать помощь есть, в частности, одинокие матери, многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры, лица со статусом ВПЛ. Сумму выплат для них будут рассчитывать через разницу между совокупным доходом семьи и поддержкой нуждающихся.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины планирует провести перерасчет жилищных субсидий на предстоящий отопительный сезон. Некоторым группам населения, чтобы ее получить, придется самостоятельно обращаться для назначения помощи.

Также в Пенсионном фонде информировали, что украинские пенсионеры в новом месяце могут получить уменьшенные выплаты из-за штрафных санкций. Это касается той категории граждан, которые вовремя не сообщат об определенных изменениях, в частности трудоустройства или увольнения.

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